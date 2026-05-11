En un lunes marcado por el optimismo financiero, el riesgo país de la Argentina anotó una baja de 12 puntos y logró ubicarse por debajo de la barrera de los 500 puntos por primera vez en casi cuatro meses. El indicador elaborado por el JP Morgan operaba este mediodía en las 498 unidades, alcanzando su nivel más bajo desde fines de enero pasado.

Este descenso representa un respiro para la gestión de Javier Milei, ya que el índice había escalado por encima de los 630 puntos a finales de marzo debido a la tensión geopolítica en Medio Oriente. La tendencia bajista se consolidó tras la aprobación técnica de la segunda revisión con el FMI y la confirmación oficial de que el ministro Luis Caputo negoció apoyo financiero externo para cubrir los vencimientos de deuda de este año sin afectar las reservas del Banco Central.

El impacto en el mercado

La mejora en la calificación de la deuda argentina impulsó a los bonos soberanos, que mostraron subas de hasta el 1% en el exterior. Por su parte, las acciones de empresas argentinas en Wall Street (ADR) iniciaron la semana con alzas de hasta el 3%, lideradas por el sector energético. YPF encabezó el repunte con una suba del 3%, seguida por Pampa Energía (2,6%) y Edenor (2,4%), beneficiadas también por el precio internacional del petróleo que volvió a superar los 100 dólares.

El futuro de la deuda

Si bien estar en la zona de los 500 puntos mejora las condiciones para refinanciar compromisos, el equipo económico mantiene la cautela. Luis Caputo ha reiterado que, por el momento, no buscará emitir nueva deuda en el mercado externo, priorizando alternativas "más baratas".

Sin embargo, analistas privados advierten que para los años 2026 y 2027 se concentran vencimientos por más de 14.500 millones de dólares, lo que obligaría al país a intentar perforar el umbral de los 450 puntos básicos para lograr un acceso pleno y sustentable a los mercados internacionales de crédito.

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo estable en los $1.420 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue registró un leve incremento de cinco pesos, comercializándose a $1.405 en las cuevas de la city porteña.