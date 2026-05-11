Marley contra Santiago del Moro: "Hay que tener el ego bien ubicado"

El ambiente del espectáculo se vio sacudido tras una reciente transmisión en vivo donde el conductor y Florencia Peña cuestionaron las decisiones de APTRA. La actriz no ocultó su asombro y le comentó a su colega que "Lo que me parece muy extraño es que hay 14 nominados a mejor conducción y vos no estás".

Marley tomó el guante y analizó la disparidad en las listas señalando que "Lo que me llama la atención es que en mejor conductora pusieron a todas las conductoras que existen, hay siete nominadas. En masculino pusieron cuatro o cinco y a mí no me pusieron". La charla se volvió más picante cuando Peña disparó la duda sobre si "¿Hay menos para que se lo gane Del Moro?". Entre risas, el animador acotó que "A Del Moro lo ponen siempre".

Poco después, el conductor de Por el Mundo decidió bajar la intensidad de la polémica y compartió su visión personal sobre el asunto. Manifestó que "A mí me divierten los Martín Fierro, obviamente voy a ir y estoy agradecido. He estado nominado miles de veces y que una vez no te nominen no pasa nada. Hay que tener el ego bien ubicado". Respecto a los comentarios de su compañera de programa, el rubio aclaró que "Lo que dijo Florencia fue una apreciación personal de ella, yo no deliro con que soy mejor que el otro, no me cambia".

Pese a su actitud conciliadora, no evitó señalar lo que considera fallas en el criterio de los premios. Propuso que "APTRA no sabe lo que es tener un programa de un estilo y otro de otro estilo, debería haber un rubro para los programas semanales y otro para los programas diarios".

Además, comparó el esfuerzo que requiere cada formato indicando que "No es lo mismo conducir un programa como Por el Mundo desde las siete de la mañana hasta las 12 de la noche y mantenerte siempre con humor para hacer un programa gracioso, a alguien que se sienta a hacer un programa de una hora en vivo. Es muy distinto, pero no me ofende".

Sobre la relación con el actual conductor de Gran Hermano, fue muy directo al explicar que "Con Santiago no tengo relación, no me lo encuentro. Piensan que tengo una guerra con él y yo no tengo ninguna guerra, me da totalmente lo mismo".

Con el humor que lo caracteriza, bromeó con la prensa y sugirió que "Si quieren un día tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que todos ustedes crearon". Finalmente, concluyó que "No me sorprendió no estar nominado porque me han nominado muchas veces, no sé muy bien cuáles son las reglas de APTRA o por qué hay siete mujeres nominadas a labor de conducción femenina y solo cuatro a conducción masculina. Pero me da lo mismo, no me cambia".