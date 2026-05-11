Empleados judiciales seguirán libres tras audiencia por robo

La investigación por el robo de equipos de aire acondicionado del Poder Judicial sumó este lunes un nuevo capítulo en Tribunales. Durante la audiencia de formalización contra dos de los detenidos, la Justicia resolvió avanzar con una investigación penal preparatoria por el plazo de ocho meses, aunque ambos imputados continuarán en libertad mientras avanza la causa. Como medida restrictiva, el juez dispuso que no podrán desempeñarse en la misma área del Poder Judicial donde cumplían funciones al momento del hecho.

La causa sacudió al ámbito judicial sanjuanino luego de que trascendiera que empleados vinculados al sistema judicial estaban sospechados de participar en el robo de varios equipos de aire acondicionado desde un obrador judicial ubicado en Capital. Uno de los involucrados es Juan José Gallardo, mientras que el otro imputado es Juan Pablo Albornoz, quien además habría aportado datos claves para recuperar parte de los elementos sustraídos.

En paralelo, este lunes también tomó relevancia la situación de Jorge Fernando Cataldo, el empleado judicial que permanecía prófugo y que finalmente decidió entregarse ante las autoridades judiciales. Según trascendió en la investigación, Cataldo aparece señalado como una pieza importante dentro de la presunta maniobra y uno de los detenidos habría declarado que actuó bajo sus instrucciones.

Fuentes judiciales indicaron que la audiencia de formalización contra Cataldo se realizará en los próximos días, instancia en la que la fiscalía buscará imputarlo formalmente y definir las medidas coercitivas que pesarán en su contra. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando cámaras de seguridad, movimientos internos y el traslado de los equipos para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

El caso generó fuerte repercusión dentro del ámbito judicial provincial debido a que los acusados cumplían tareas vinculadas al propio Poder Judicial, institución que ahora quedó envuelta en un escándalo interno.