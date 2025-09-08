Las acciones argentinas cotizadas en Wall Street registraron fuertes caídas durante las operaciones previas a la apertura del mercado este lunes, en un contexto de reacción inmediata a los resultados electorales en la Provincia de Buenos Aires. Los American Depositary Receipts (ADR) mostraron un comportamiento mayoritariamente negativo, con descensos que alcanzaron hasta el 11% en algunos casos, reflejando una marcada sensibilidad del mercado financiero ante el nuevo escenario político.

El sector bancario lideró las pérdidas. Grupo Galicia (GGAL) retrocedió un 11,25%, cotizando a 35,59 dólares, mientras que Banco Supervielle (SUPV) cayó un 12,11%, hasta 7,04 dólares. Otras entidades financieras también experimentaron descensos significativos: Banco Macro (BMA) descendió un 8,28%, hasta 54,03 dólares, y BBVA Argentina (BBAR) perdió un 5,92%, ubicándose en 11,60 dólares.

El segmento energético no estuvo exento de la presión vendedora. YPF (YPF) registró una caída del 9,18%, situándose en 28 dólares. Vista Energy (VIST) retrocedió un 5,99%, hasta 35,80 dólares, y Pampa Energía (PAM) cedió un 1,43%, cotizando a 67 dólares. Otras empresas como Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Loma Negra (LOMA) también presentaron descensos del 4,50% y 3,33%, respectivamente.

El panorama general del premarket mostró un claro predominio de bajas, con once compañías en negativo, nueve sin cambios y una única alza. Tenaris (TS) fue la excepción, con una suba del 1,23%, alcanzando los 35,31 dólares. La mayoría de los papeles del sector tecnológico y de telecomunicaciones, como Mercado Libre (MELI), Globant (GLOB) y Telecom Argentina (TEO), se mantuvieron sin variaciones.

Este comportamiento se enmarca en un escenario de incertidumbre tras la derrota del oficialismo en Buenos Aires. Análisis de mercado sugieren que los activos financieros enfrentarán una presión significativa, en un marco donde se comenzará a especular sobre los posibles escenarios políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Se anticipa que el mercado ajustará a la baja la probabilidad implícita de una reelección del actual gobierno y evaluará las chances de un regreso del peronismo o el surgimiento de una tercera alternativa política. La reacción inicial de los ADR es considerada una respuesta esperada a un resultado electoral que obligará a una recalibración de la estrategia económica y política.