En el marco de su 75° aniversario, Aerolíneas Argentinas anunció una promoción que ofrece un 25% de descuento en pasajes para vuelos nacionales e internacionales con el objetivo de incentivar la demanda durante la temporada baja de 2026.

La oferta estará vigente para compras realizadas entre el 7 y 14 de diciembre, con períodos de viaje que varían según el destino. Para vuelos dentro del país, el descuento aplica para viajes entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, y los pasajes podrán abonarse en 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

Publicidad

En cuanto a destinos internacionales, el beneficio es válido para la red regional entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026; para el Caribe, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo; y para Miami, hasta el 20 de mayo de 2026.

Los boletos con descuento pueden adquirirse a través del sitio web oficial, call center, sucursales y agencias de viaje tanto en Argentina como en el exterior.

Publicidad

Aerolíneas Argentinas opera actualmente en 37 destinos nacionales y 22 internacionales, y anunció un plan de inversión con fondos propios para incorporar 18 nuevos aviones mediante leasing, ampliando su flota.

Para la próxima temporada alta de verano, la compañía puso foco en el turismo doméstico y los destinos internacionales de playa, sumando lugares como Aruba y Buzios–Cabo Frío.

Publicidad

En vuelos nacionales, se incrementarán frecuencias en rutas clave desde y hacia Buenos Aires, destacándose 69 vuelos semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza, 51 a Ushuaia, y otras conexiones importantes en Iguazú, El Calafate, Salta, Tucumán y Mar del Plata, además de aumentos en ciudades como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

También se fortalecerán las rutas federales, que permiten viajar dentro del país sin pasar por Buenos Aires, con frecuencias destacadas como Ushuaia–El Calafate con 16 vuelos semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, junto a conexiones adicionales entre Córdoba, Mendoza, Jujuy, Mar del Plata y Rosario.

En el ámbito internacional, Aerolíneas expandirá su operación en Uruguay con dos rutas inéditas desde Brasil hacia Punta del Este, habilitadas por acuerdos de quinta libertad, modalidad que la aerolínea no utilizaba desde 2012. Estas rutas serán San Pablo–Punta del Este y Porto Alegre–Punta del Este, ambas con dos frecuencias semanales entre fines de diciembre y finales de enero.

Desde Argentina, la oferta también crecerá con 28 frecuencias semanales a Punta del Este —cinco más que en la última temporada—, 16 vuelos a Montevideo —dos más que en 2025— y dos vuelos semanales Córdoba–Punta del Este, operando jueves y sábados desde el 1° de enero.

La red de verano hacia Brasil incorporará una ruta estacional a Cabo Frío, puerta de acceso a Buzios y Arraial do Cabo, con dos vuelos semanales desde Buenos Aires y otros dos desde Rosario, disponibles entre enero y abril. Asimismo, se reforzarán las principales rutas brasileñas: Buenos Aires–Río de Janeiro tendrá 35 frecuencias semanales en enero, mientras que Córdoba y Rosario sumarán cuatro cada una.

Además, aumentará la capacidad en vuelos Buenos Aires–Salvador de Bahía, que pasará de seis a diez vuelos semanales; Buenos Aires–Porto Seguro, de dos a tres; y Buenos Aires–Florianópolis, con 26 frecuencias semanales en enero. Córdoba y Rosario agregarán cinco frecuencias semanales cada una, y Salta y Tucumán operarán dos vuelos por ciudad.

Finalmente, desde el 1° de enero hasta el 28 de febrero, Aerolíneas Argentinas ofrecerá vuelos directos a Aruba con tres frecuencias semanales en la ruta Buenos Aires–Aruba–Córdoba–Buenos Aires, un vuelo semanal Córdoba–Aruba los jueves y otro Mendoza–Aruba los viernes.