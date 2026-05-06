El secretario general de Asijemin, Marcelo Mena, proyectó que el verdadero boom de la actividad minera en San Juan comenzará a percibirse recién hacia 2028 y que, si avanzan los principales desarrollos hoy en carpeta, la provincia podría alcanzar niveles de desocupación cercanos a cero. La estimación, sostuvo, responde a los tiempos propios de la industria, donde los ciclos de inversión, construcción y puesta en marcha suelen ser extensos.

“El despegue va a ser aproximadamente en 2028. Ojalá me equivoque y sea antes, pero por experiencia —y lo dicen también otros mineros con muchos más años en el sector— los procesos en la minería tienen plazos largos”, señaló el dirigente sindical durante su participación en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV.

En ese sentido, explicó que el impacto más visible en el corto y mediano plazo estará asociado principalmente a la etapa de construcción de los grandes proyectos, más que a la producción en sí. Según detalló, esa fase es la que mayor volumen de empleo genera y la que comenzará a marcar el pulso del sector en los próximos años.

“Lo que vamos a ver es que proyectos como Vicuña estarán avanzando en la obra civil, en la apertura de caminos y en toda la infraestructura inicial. Eso puede generar entre 6.000 y 7.000 trabajadores contratados, con unos 3.500 o 4.000 en sitio. Para San Juan, eso es muchísimo”, explicó Mena, al dimensionar el impacto que podría tener la actividad en el empleo local.

Para graficar ese escenario, el titular de Asijemin apeló a un antecedente cercano en la historia minera de la provincia: Pascua-Lama. “En 2010 había alrededor de 11.000 trabajadores en total, con entre 6.000 y 7.000 en campamento. Era un movimiento impresionante para la economía local”, recordó.

En paralelo, consideró que ese escenario podría potenciarse si otros emprendimientos logran avanzar en simultáneo. En ese sentido, mencionó la posibilidad de que se activen proyectos como Los Azules, que Veladero inicie una nueva etapa productiva, que Hualilán consolide su planta propia y que Gualcamayo continúe con su producción.

Ojalá todo eso se dé en conjunto, porque ahí el impacto sería mucho más fuerte y sostenido en el tiempo”, sostuvo el dirigente, al tiempo que remarcó que la clave estará en la concreción efectiva de las inversiones anunciadas.

Según su análisis, la combinación de estos desarrollos podría generar un escenario inédito para el mercado laboral sanjuanino. “Si todo eso ocurre, estamos hablando de que la desocupación en San Juan va a ser prácticamente cero”, afirmó, planteando un horizonte de pleno empleo impulsado por la minería.

De este modo, desde el gremio jerárquico minero advierten que, si bien el potencial de crecimiento es alto y las expectativas son favorables, el impacto pleno de la actividad todavía requiere tiempo para consolidarse. La transición desde la aprobación de proyectos hacia su ejecución concreta será determinante para que ese escenario se materialice.

En ese contexto, Mena insistió en que el desafío no solo pasa por atraer inversiones, sino también por garantizar que los proyectos efectivamente se pongan en marcha y sostengan su desarrollo en el tiempo, permitiendo así que el crecimiento proyectado se traduzca en empleo genuino y sostenido para los sanjuaninos.

Textuales

Marcelo Mena / Secretario general de Asijemin