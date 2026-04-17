Un hombre terminó preso luego de protagonizar un violento altercado en la localidad de El Rincón, en el departamento Jáchal. El procedimiento, llevado adelante por personal policial de la Comisaría 21°, derivó no solo en la captura del presunto agresor, sino también en el secuestro de armas blancas, un arma de fuego y sustancias prohibidas.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 19:30 horas en las inmediaciones de callejón Vargas y calle Proyectada. Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a un sujeto que presentaba lesiones visibles en el rostro, quien manifestó haber sido atacado por otro masculino que se dio a la fuga rápidamente por el callejón mencionado. Ante esta situación, los efectivos iniciaron una búsqueda inmediata en la zona.

Durante la persecución, el sospechoso intentó deshacerse de varios elementos arrojándolos entre las malezas, pero fue interceptado y aprehendido a los pocos metros. Al rastrillar el sector donde el individuo había descartado los bultos, los efectivos policiales lograron el secuestro de dos cuchillos tipo tramontina y un arma de fuego tipo revólver calibre 22 corto, el cual se encontraba desarmado en tres partes.

Además de las armas, los uniformados hallaron entre los elementos descartados un total de 4,1 gramos de cocaína y varios cigarrillos armados que contenían 5,8 gramos de marihuana. Debido al hallazgo de los estupefacientes, se dio intervención al personal de Gendarmería Nacional, quienes se hicieron cargo del procedimiento legal vinculado a las sustancias.

Por disposición de la justicia, se dio inicio a un legajo de Flagrancia por los delitos de lesiones, daño y tenencia ilegítima de arma de fuego. El acusado quedó alojado en calidad de detenido comunicado en los calabozos de la Comisaría 22° de Iglesia, a disposición del fiscal de la UFI del Norte Jáchal para enfrentar los cargos correspondientes.