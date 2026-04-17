Irán anunció que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego

El régimen de Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante el período de cese del fuego acordado con Estados Unidos. La declaración fue realizada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, expresó el funcionario.

Trump celebró la apertura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al anuncio a través de un breve mensaje en su red Truth Social. “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”, escribió el mandatario.

La declaración de Trump se produjo horas después del comunicado oficial de Teherán, en un contexto de creciente tensión militar en la región.

El anuncio de Irán tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos. Hacia las 13:10 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía un 10,42% hasta situarse en los 89,03 dólares. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, cayó un 11,11% hasta los 84,17 dólares.

La apertura del estrecho, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte de petróleo a nivel mundial, redujo las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro.

Buques sancionados cruzaron el estrecho pese al bloqueo de EE.UU.

En las últimas horas, dos buques de carga sancionados cruzaron el estrecho de Ormuz con aparente destino a puertos iraníes, según datos de seguimiento difundidos. El cruce se produjo a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el marco de la guerra en Medio Oriente.

En los dos días previos, solo un reducido número de embarcaciones transitó por esta estratégica ruta comercial, luego de que Washington estableciera un contrabloqueo tras el fracaso de las negociaciones de paz para detener el conflicto, que ya se extiende por casi siete semanas.

El ejército estadounidense informó el jueves en su cuenta de X que “tras 72 horas de aplicación de la medida, 14 embarcaciones dieron la vuelta para acatar el bloqueo por orden de las fuerzas estadounidenses”. No obstante, a diferencia de reportes anteriores, el comunicado no aseguró que se haya impedido la totalidad de los intentos de cruce hacia o desde puertos iraníes.

Movimiento de buques sancionados

La noche del miércoles, el portacontenedores sancionado Zaynar 2 navegó hacia el oeste por el estrecho con rumbo al Golfo, según registró la plataforma Marine Traffic. El sitio indicó como destino la isla de Larak, próxima al puerto iraní de Bandar Abbas, y su última señal transpondedora se detectó cerca de esa área.

Otro buque de carga sujeto a sanciones, el Neshat, siguió un trayecto similar bordeando la costa iraní y, según la plataforma, tenía como destino Bandar Abbas. Su última posición, a las 15:00 GMT, lo ubicaba anclado a unos 16 kilómetros del puerto.