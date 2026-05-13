Gran despliegue de bomberos por un fuerte incendio en Vicentin

Una noche de mucha tensión se vivió en el área industrial del Gran Rosario cuando las llamas sorprendieron a los trabajadores de la aceitera. El siniestro comenzó cerca de las 22 de este martes en el predio de Ricardone, lo que obligó a un despliegue masivo que incluyó a bomberos de San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Oliveros, Timbúes, Rosario y Pérez. La emergencia contó además con el apoyo solidario de empresas vecinas y del gremio, que colaboraron con diversos insumos para contener la situación.

Desde el directorio de la Nueva Vicentin Argentina explicaron que “de inmediato se activaron los protocolos internos de seguridad y acudieron varias dotaciones de bomberos de las localidades de Ricardone y San Lorenzo; como consecuencia de este rápido y efectivo accionar no se han producido víctimas ni heridos y toda la dotación que se encontraba en planta fue evacuada y puesta a inmediato resguardo”. El operativo no solo se centró en el fuego, sino también en la seguridad vial, ya que se debió rediagramar el dispositivo del operativo Cosecha con cortes de tránsito y un reordenamiento para la circulación de camiones en la zona.

Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, llevó alivio a la población tras el exitoso trabajo realizado durante la madrugada. El funcionario destacó que “afortunadamente no tuvimos que lamentar heridos ni afectación a los barrios que están cercanos” y descartó cualquier tipo de riesgo por toxicidad ambiental. Según el secretario, el éxito de la tarea conjunta se debe a la preparación previa, señalando que “todo este trabajo que se realizó ayer fue ejercitado en distintos simulacros que venimos realizando con la Cámara de Comercio de San Lorenzo y las distintas empresas de las terminales portuarias”.

Actualmente, el sector afectado permanece aislado para realizar tareas de enfriamiento e inspección técnica que permitan evaluar el alcance de los daños materiales y planificar una vuelta gradual a la actividad. La empresa se comprometió a brindar nuevos detalles en el corto plazo, afirmando que “en la medida que dispongamos de mayores precisiones continuaremos informando a toda la comunidad de la evolución del estado de situación y la valoración de los daños y afectación material provocada por el siniestro”.