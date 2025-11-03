Agustina Cherri anunció con alegría su nuevo emprendimiento, un proyecto que la ha mantenido alejada de la actuación desde hace tiempo. La famosa incursionó en el mundo de los cosméticos y el cuidado de la piel, revelando la noticia con orgullo en sus redes sociales.

La actriz compartió detalles de su incursión empresarial, que comenzó hace mucho tiempo. Ella nombró al primer capítulo de esta nueva etapa "Nuevo comienzo", explicando que por fin "me animé a volver a empezar".

Cherri dejó de lado la comodidad de la actuación para enfocarse en un sueño personal. "Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño", escribió.

La actriz detalló el exhaustivo proceso que la llevó a concretar su marca. Afirmó que tuvo que "Decidí, aposté, invertí, armé equipo. Probé, fallé, volví a intentar. Presupuesté, diseñé, hice trámites, investigué, aprendí, descubrí… y lo logré".

Según la propia Cherri, la idea de la marca surgió de una necesidad personal: "Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi cuerpo. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora".

Finalmente, ella decidió crearlo por sí misma: "Esta vez lo hice yo. Lo pensé, lo creé, lo desarrollé con cada detalle".

Cherri reveló que el proyecto ya está terminado y que ha sido una experiencia transformadora. De hecho, ella solo usa sus propios productos: "Siempre me preguntan cómo me cuido la cara y desde hace muchísimo tiempo, lo único que uso son mis productos", contó. Concluyó diciendo que fue "una de las experiencias más hermosas que me animé a vivir".