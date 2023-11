El presidente saliente, Alberto Fernández, sorprendió a todos al anunciar que se mudará a España a partir del 10 de diciembre, fecha en la que Javier Milei asumirá como mandatario electo. En sus propias palabras, Fernández declaró: "Considero que es apropiado tomar distancia".

En una entrevista con el diario El País de España, el mandatario confirmó su ida: "Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos, pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El referente del Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria (UP) en el marco de las elecciones, expresó sus intenciones de participar en el debate interno y reconfiguración del peronismo a partir del 10 de diciembre: "Claro que voy a participar".

Si bien Alberto Fernández manifestó sus intenciones expresas de oficiar como profesor, fuentes con despacho en Balcarce que siempre lo definieron como un "mejor canciller que presidente", no descartan que luego del 10 de diciembre Alberto Fernández se refugie en algún organismo, como el Grupo de Puebla. El foro conformado por referentes políticos e intelectuales siempre fue puesto en valor por Alberto Fernández.

En paralelo, también puso los ojos sobre Unasur, y de hecho propuso que Buenos Aires sea la próxima sede, puesto que disputa con Bolivia, que propuso a Cochabamba.

El mandatario saliente continúa mientras tanto sus trabajos de transición el presidente electo, Javier Milei, de cara al traspaso del mando a principios de diciembre.