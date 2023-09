Los dirigentes del Frente Renovador, Franco Aranda y Alejandra Caneva, pasaron por el Café de la Política Express para dialogar sobre el día después de la concreción de la Mesa Massa Presidente, donde finalmente se dio el reencuentro entre el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el diputado nacional José Luis Gioja. En este sentido, Aranda aseguró que, de cara a las Elecciones Generales de octubre, tienen el deber de demostrarle a la militancia peronista que esta unidad no es solo una foto. “De acá para adelante es probable que nos encuentren trabajando juntos, con el giojismo también”, planteó.

La Mesa Massa Presidente fue el contexto en el que Uñac y Gioja se reencontraron en un acto proselitista después de aproximadamente cuatro años. Esta unidad que se venía buscando se reflejó en una foto, con la presencia de todos los partidos conformantes de Unión por la Patria. Aranda aseguró que, después de este encuentro, es fundamental el diálogo entre militantes y entre dirigentes, sobre todo pensando en la campaña del 22 de octubre.

“Hace falta mostrarle a la militancia que no es solo una foto. Vimos segundas y terceras líneas de estos sectores charlando, que siempre han estado juntos, pero que hace unos años les toca estar en veredas diferentes, pero no dejan de ser amigos. Vimos el encuentro de la militancia, que eso no se ve en los medios. Pero para los que hacemos política es importante. Que empiece a haber estos encuentros es significativo a la hora de salir al territorio”, planteó Aranda.