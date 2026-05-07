El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, una iniciativa que (según anticipó) ofrecerá mayores beneficios que el actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y estará orientada a nuevos sectores de la economía.

“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, expresó el mandatario en sus redes sociales tras su gira por Estados Unidos. Además, aseguró: “Se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía”.

En ese sentido, el Presidente destacó que la iniciativa también buscará impulsar el empleo. “Multiplicará la cantidad de empleos”, afirmó, al referirse al impacto esperado del nuevo régimen en la actividad económica.

El anuncio se dio horas después de su participación en la Conferencia Global del Instituto Milken, realizada en Los Ángeles, donde Milei expuso ante empresarios e inversores internacionales y los invitó a “apostar por la Argentina”.

En ese evento participaron referentes de grandes compañías globales como BlackRock, Brookfield, Nvidia, Meta, Chevron, YouTube, HSBC, Disney y Blackstone, en un encuentro que reunió a líderes del sector financiero y tecnológico.

Durante la gira, Milei también mantuvo reuniones junto al ministro de Economía, Luis Caputo, con inversores y directivos de empresas internacionales, con el objetivo de atraer capitales y promover nuevos proyectos productivos en el país.

De esta manera, el Gobierno busca profundizar su estrategia de apertura económica y captación de inversiones, con un esquema que promete ampliar los incentivos y generar nuevas oportunidades en sectores emergentes.