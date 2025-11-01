Aldosivi y Talleres ganaron y obligan a San Martín a sumar en Mendoza

La lucha por la permanencia en la Liga Profesional se tensó este sábado luego de que Aldosivi y Talleres consiguieran victorias clave en sus respectivos partidos, aumentando la presión sobre San Martín de San Juan de cara a su clásico ante Godoy Cruz.

El conjunto marplatense venció por 3-1 en su estadio, mientras que el equipo cordobés se impuso como visitante por 1-0 frente a Vélez. Estos resultados modificaron la situación en la zona baja de la tabla y dejaron al Verdinegro en una posición comprometida.

Con solo dos fechas restantes en el campeonato, cada punto se ha vuelto crucial. San Martín se ve forzado a sumar como mínimo un empate este domingo desde las 18:30 horas en Mendoza, aunque un triunfo sería lo ideal para mejorar su posición en la tabla de promedios.

Un traspié ante su clásico rival Godoy Cruz, que también se encuentra inmerso en la batalla por no descender, representaría un duro golpe para las aspiraciones del equipo sanjuanino de mantenerse en Primera División.