Juan Román Riquelme terminó de delinear la estructura del Departamento de Fútbol de Boca Juniors de cara a la temporada 2026. En un contexto de decisiones clave, tanto deportivas como institucionales, el presidente xeneize resolvió mantener el esquema actual y trabajar codo a codo con Marcelo “Chelo” Delgado, quien asumirá formalmente el rol de manager y será su principal mano derecha en la gestión futbolística.

Mientras Boca atraviesa días decisivos por la posible ratificación de Claudio Úbeda como entrenador del plantel profesional o la elección de un nuevo líder de grupo, en Brandsen 805 ya dejaron en claro que no habrá cambios profundos en la estructura dirigencial del fútbol. El departamento seguirá funcionando bajo el mando directo de Riquelme, quien conservará la última palabra en cada definición.

Tras las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, Delgado quedó a cargo de ser el nexo entre el cuerpo técnico, el plantel profesional y la mesa chica dirigencial. Esa modalidad se mantendrá en 2026, pese a que en los últimos meses se barajaron distintas alternativas para reformular el ya extinto Consejo de Fútbol. Nombres como Carlos Fernando Navarro Montoya, Beto Márcico, José Pekerman y Manteca Martínez fueron evaluados, pero finalmente Riquelme optó por no sumar nuevas caras.

En el día a día, Delgado contará con el acompañamiento de tres delegados de la institución, cuyas identidades prefieren mantener en reserva, que se capacitaron en transferencias y gestión del mercado de pases. Además, el Departamento de Legales, encabezado por Orlando Giménez, continuará brindando soporte en cuestiones contractuales.

Para Riquelme, Delgado es una pieza inamovible, no solo por el vínculo personal que los une desde la campaña electoral de 2019, sino también por la confianza en su gestión. Desde la dirigencia consideran que la salida de Serna y Cascini, junto con la desvinculación de referentes del plantel como Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, ayudó a descomprimir el clima interno del club.

En paralelo, Boca ya se mueve fuerte en el mercado de pases. La idea es sumar al menos cuatro refuerzos, con especial foco en la delantera, además de resolver una lista de salidas. El club analiza situaciones contractuales como las de Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, y posibles préstamos o ventas de juveniles como Santiago Dalmasso y Mateo Mendia. También sigue de cerca la situación de Ander Herrera, quien viajó a España y aún no definió si continuará un año más o se retirará.

En cuanto a incorporaciones, está avanzada la llegada del colombiano Marino Hinestroza, no se descarta hacer un intento por Miguel Borja, y Boca evalúa avanzar por el defensor de San Lorenzo Gastón Hernández, además de un mediocampista por derecha.

Con Riquelme y Delgado al mando, Boca busca sostener una línea de conducción clara mientras define su futuro deportivo y arma un plantel competitivo para afrontar el 2026.