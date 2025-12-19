Educación recordó que ningún pago puede condicionar la inscripción en una escuela pública

El Ministerio de Educación emitió un comunicado oficial en el que reafirma el carácter gratuito de las inscripciones para el próximo ciclo lectivo en todas las instituciones de gestión estatal de la provincia. La cartera educativa advirtió que ningún pago, ya sea voluntario u obligatorio, puede ser exigido como condición para realizar este trámite.

La normativa que respalda la gratuidad

La declaración ministerial recuerda que la gratuidad alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, incluidos Inicial, Primaria, Secundaria (Orientada, Artística y Técnica), Educación Especial, Superior y la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Este principio se encuentra respaldado por la Ley Provincial Nº 6416, sancionada en 1993, cuyo artículo 1º establece explícitamente la gratuidad de boletines de calificaciones, certificaciones y "cualquier otro trámite" realizado en las escuelas estatales.

En este marco, se aclara que los equipos directivos no pueden condicionar la inscripción, el ingreso o la permanencia de cualquier estudiante al pago de sumas de dinero por ningún concepto administrativo.

Llamado a la comunidad y vías de consulta

Desde el Ministerio se realizó un doble llamado. Por un lado, se solicitó a los equipos directivos escolares "dar cumplimiento estricto a la normativa vigente". Por el otro, se invitó a las familias, padres y tutores a informarse y realizar consultas ante cualquier duda o situación irregular.

Para este fin, la cartera educativa habilitó líneas telefónicas específicas según el nivel educativo: