Un fatal accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3327, en el departamento Lavalle, en Mendoza. El siniestro ocurrió alrededor de las 00:15 y tuvo como saldo la muerte de un sanjuanino.

Según informaron fuentes oficiales, el incidente se produjo cuando un camión Chevrolet C60, que circulaba de sur a norte, sufrió una falla en el sistema de dirección. A raíz de esta situación, el vehículo perdió el control y terminó volcando hacia el costado este de la ruta.

Como consecuencia del violento vuelco, el conductor, identificado como Fabián Amado Brizuela Morán, fue hallado sin vida en el lugar del hecho. Personal de emergencias acudió rápidamente a la zona, pero lamentablemente solo pudo constatar su fallecimiento.

En el camión viajaba también un acompañante, Pedro Díaz, quien fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital Sicoli. Allí se le diagnosticaron politraumatismos producto del accidente, aunque su estado de salud no reviste gravedad, según trascendió.

Efectivos policiales trabajaron durante varias horas en el lugar realizando las pericias correspondientes y ordenando el tránsito, que se vio afectado por el operativo. La investigación continúa a cargo de las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer en detalle las circunstancias que derivaron en este trágico hecho.