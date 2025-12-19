Este viernes se registran fallas generalizadas en billeteras virtuales, plataformas de pagos y sitios de internet en Argentina y otros países, debido a una nueva interrupción del servicio de Cloudflare, una de las empresas más grandes que proveen infraestructura tecnológica a nivel global.

Cloudflare, que brinda servicios de entrega de contenido, protección DDoS y DNS para miles de páginas web y aplicaciones, está reportando una tercera caída global, lo que afecta el funcionamiento de numerosos servicios digitales, incluidas billeteras virtuales, redes sociales, juegos online y portales de noticias.

La falla provoca que usuarios tengan dificultades para cargar sitios, iniciar sesión en aplicaciones y ejecutar pagos o transferencias a través de billeteras digitales, generando inconvenientes en transacciones cotidianas y acceso a servicios online.

Problemas similares han ocurrido en el pasado cuando proveedores de infraestructura clave sufren interrupciones, como cuando la caída de servicios en Amazon Web Services (AWS) afectó pagos electrónicos y operaciones bancarias globalmente, aunque en este caso el foco está en la red de Cloudflare que soporta gran parte de internet.

Las plataformas afectadas suelen trabajar para resolver este tipo de incidentes lo antes posible mediante ajustes en sus sistemas o migraciones temporales de tráfico a otras redes, pero en estas primeras horas de la mañana muchos usuarios siguen experimentando interrupciones en sus servicios digitales.

La recomendación para quienes necesitan hacer transacciones o utilizar servicios web críticos es intentar nuevamente más tarde o, si es posible, usar canales alternativos hasta que se normalice el servicio.