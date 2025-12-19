Un informe de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) puso de relieve la alta concentración de productos en las exportaciones del país y la falta de crecimiento en la cantidad de exportadores durante los últimos 10 años, lo que pone de manifiesto problemas estructurales en la oferta exportable nacional.

Según el análisis, cinco productos explican el 46 % del total de las exportaciones argentinas, lo que evidencia una primarización y baja diversificación de los bienes vendidos al exterior. Entre los más relevantes se encuentran porotos de soja, oro, petróleo, aceite de girasol y aceite de soja en bruto, todos ellos en gran parte productos primarios o con mínima transformación.

La CERA también señala que el número de empresas exportadoras se ha estancado por más de una década, oscilando alrededor de unas 9.000 firmas, una cifra que no crece desde 2015 y está muy lejos de niveles más dinámicos que exhiben otros países de la región. Esto limita la capacidad de diversificación exportadora y restringe la inclusión de pequeñas y medianas empresas en el comercio global.

El informe plantea que, pese a que las exportaciones totales de bienes podrían cerrar el año cerca de USD 84.000 millones, existe una creciente dependencia de materias primas, con escasa expansión de productos manufacturados o de mayor valor agregado, lo que reduce la competitividad internacional de la economía argentina.

Este perfil exportador se acompaña de una baja participación de pymes en la oferta al exterior, lo que contrasta con otros países en desarrollo e industrializados donde las pequeñas y medianas empresas tienen mayor presencia en los envíos internacionales.

La concentración en pocos productos también implica que Argentina depende en gran medida de factores climáticos y precios internacionales de commodities, lo cual puede impactar en la estabilidad de ingresos por exportaciones y en la balanza comercial global.

Expertos y dirigentes del sector señalan que diversificar la canasta exportadora e incorporar mayor valor agregado son desafíos clave para mejorar el perfil de las ventas externas y atraer más empresas al comercio internacional argentino.