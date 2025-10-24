Alerta por huracán: Melissa se intensifica rumbo al Caribe con riesgo de lluvias catastróficas

La tormenta tropical Melissa se desplaza lentamente por el mar Caribe, generando alertas en Jamaica y Haití ante su probable intensificación a huracán durante el fin de semana. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se localiza a aproximadamente 250 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica.

Las autoridades meteorológicas han emitido alertas por huracán y avisos de tormenta tropical para Jamaica y la península suroccidental de Haití. Se pronostica que Melissa podría alcanzar categoría de huracán el sábado, con posibilidad de convertirse en un huracán mayor, incluso de categoría cuatro, para el próximo martes.

El principal riesgo asociado a este fenómeno meteorológico son las precipitaciones extremas, con pronósticos de hasta 36 centímetros de lluvia en el oriente de Jamaica y regiones del sur de Haití y República Dominicana. Estas lluvias podrían generar inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra, particularmente en zonas donde el suelo ya se encuentra saturado por lluvias recientes.

Las medidas preventivas ya se han implementado en los territorios amenazados. En Jamaica, se dispuso el cierre de escuelas, centros de salud y oficinas gubernamentales, mientras se evalúa la suspensión de operaciones aeroportuarias. En Haití, Naciones Unidas ha preparado más de cien refugios de emergencia para la población vulnerable. La tormenta ya ha sido relacionada con una víctima mortal en el sur de Haití y ha afectado sistemas de suministro de agua en República Dominicana, donde más de medio millón de usuarios se han visto perjudicados.

Melissa representa la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico y la primera que se forma en el Caribe durante este año, coincidiendo con las predicciones de una temporada más activa de lo normal. Las autoridades enfatizan la importancia del monitoreo constante y el cumplimiento de las medidas de evacuación en las zonas de mayor riesgo.