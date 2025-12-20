En la madrugada de este sábado 20 de diciembre, se produjo un accidente de tránsito entre una moto y un remis en la intersección de calles San Juan y René Favaloro, en Rawson. Como consecuencia dejó a una joven de 25 años herida con varias fracturas.

Según fuentes policiales, la conductora del moto, identificada como Karen Aldeco, circulaba en su vehículo marca Honda de 150 cc en sentido oeste a este cuando fue impactada por un Fiat Siena, conducido por Daniel Riveros, que transitaba por calle René Favaloro en sentido sur a norte.

A raíz del choque, Aldeco cayó al asfalto y sufrió fracturas en el húmero derecho y ambas muñecas. Fue asistida por el servicio de emergencias 107 y trasladada al hospital Doctor Guillermo Rawson para recibir atención médica.

La Comisaría 36ª intervino en el siniestro para realizar las investigaciones necesarias. Además, el fiscal, Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal, Rodrigo Cabral, participaron de las diligencias correspondientes para esclarecer las consecuencias del siniestro vial.