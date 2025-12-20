La Policía de San Juan recuperó una motocicleta que había sido robada en el departamento Rawson durante un operativo realizado en el interior de Villa Hipódromo. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

El hecho ocurrió cuando los investigadores realizaban tareas de prevención y observaron a un sujeto que circulaba de manera sospechosa a bordo de una moto tipo 110 cc, de color dorado. Al intentar entrevistarlo, el individuo advirtió la presencia policial y abandonó el rodado en movimiento para darse a la fuga.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso ingresó a un domicilio y escapó por los fondos hacia otras viviendas, logrando evadir a los efectivos. En resguardo de terceros, el personal policial trasladó la motocicleta hasta la sede policial para su verificación.

Allí se constató que el rodado presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 7 de diciembre, en el marco de una causa por robo con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Por disposición del fiscal de turno, se procedió al secuestro de la motocicleta para los fines legales correspondientes.