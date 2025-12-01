Argentina avanza en la incorporación de AlertAR, un sistema de alerta temprana aprobado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que enviará mensajes urgentes a los celulares de personas ubicadas en áreas específicas ante fenómenos como terremotos, tormentas severas, crecidas de ríos o situaciones de seguridad.

Este sistema formará parte del Programa Conectividad de Interés Público y utilizará la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar mensajes simultáneos a todos los dispositivos dentro de la zona afectada sin depender de la conexión móvil convencional, garantizando así una advertencia inmediata y efectiva.

Con una inversión estimada en 12.000 millones de pesos, financiados por el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, AlertAR contará con la infraestructura y servicios necesarios para operar en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Seguridad impulsa esta iniciativa con el objetivo de alertar a la mayor cantidad de ciudadanos en el menor tiempo posible, proporcionando instrucciones claras para reducir riesgos ante emergencias.

Con la implementación de AlertAR, Argentina se sumará a países como Chile, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que ya cuentan con sistemas similares para mejorar la rapidez y cobertura de alertas críticas, especialmente en casos de sismos.