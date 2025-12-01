Mundo > ENACOM
Argentina lanza AlertAR, un sistema de alerta temprana para celulares
POR REDACCIÓN
Argentina avanza en la incorporación de AlertAR, un sistema de alerta temprana aprobado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que enviará mensajes urgentes a los celulares de personas ubicadas en áreas específicas ante fenómenos como terremotos, tormentas severas, crecidas de ríos o situaciones de seguridad.
Este sistema formará parte del Programa Conectividad de Interés Público y utilizará la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar mensajes simultáneos a todos los dispositivos dentro de la zona afectada sin depender de la conexión móvil convencional, garantizando así una advertencia inmediata y efectiva.
Con una inversión estimada en 12.000 millones de pesos, financiados por el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, AlertAR contará con la infraestructura y servicios necesarios para operar en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Seguridad impulsa esta iniciativa con el objetivo de alertar a la mayor cantidad de ciudadanos en el menor tiempo posible, proporcionando instrucciones claras para reducir riesgos ante emergencias.
Con la implementación de AlertAR, Argentina se sumará a países como Chile, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que ya cuentan con sistemas similares para mejorar la rapidez y cobertura de alertas críticas, especialmente en casos de sismos.