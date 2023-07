Alfredo Aciar, el precandidato a diputado nacional por San Juan de La Fuerza del Cambio, que representa a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, pasó por el Café de la Política Expréss y dijo por qué hay que votarla a la exministra de Seguridad. Entre otras cosas, aseguró que se diferencia del resto de los precandidatos que competirán en las PASO del 13 de agosto por “no pisar el acelerador con la patita blandita” y por no negociar con los sectores de poder. Además, planteó que lo que tiene más problemas es Nación y es allí donde hay que doblar los esfuerzos.

¿Cómo está siendo esta campaña? Teniendo en cuenta la cantidad de campañas que tenemos encima y lo extensas que fueron…

Uno siempre trata de ponerse en los zapatos de la gente que va a votar y la verdad es que llevamos dos elecciones, esta va a ser la tercera del año. Mucha gente está cansada del tema, por haber anticipado la elección, que lo hizo Uñac, y luego con esto que pasó de la Corte que suspendió la categoría a gobernador, ha repercutido mucho en la gente. En la experiencia de otras provincias, en Córdoba, muy poca gente está yendo a votar. En estas elecciones se elige presidente de la Nación y me parece que es el cargo más importante y debería conllevar mayor interés. Más en la situación en la que estamos. Recién escuchaba lo que decías de paritarias y los gremios solo piden un salario que supere la canasta básica, son menos de 400 USD. Eso no había pasado nunca en la Argentina. No ha habido peor momento económico y social que el que estamos viviendo. Evidentemente ha fracasado el modelo que estamos llevando hace más de 20 años, el populismo, que también ha fracasado en países como Venezuela. No sé por qué insisten en seguir con eso cuando evidentemente no ha habido resultados. Que los sanjuaninos y las sanjuaninas vayan a votar con conciencia de que San Juan y nuestro país se merecen un futuro mejor. Recién veía declaraciones de empresarios mineros sobre las políticas que ha implementado el ministro y candidato Massa, y uno ve que no ha habido política antiminera más importante que la política populista. A San Juan le ha ido mal con el gobierno de los dos Fernández y Massa, muy mal y el gobernador actual se lo tiene que fumar, porque no puede decir ni pío. La verdad que debe ser muy incómoda la situación de Uñac.

¿Usted dice entonces que ha habido políticas que han perjudicado a San Juan y que Uñac no dijo nada por ser del mismo color político?

Está claro. Tiene pisada las importaciones. La minería necesita materiales e insumos importados. Pagan en dólar oficial. No es rentable la actividad, las mineras están trabajando con el freno de mano pisado cuando no abandonando. Como pasó en Gualcamayo en Jáchal, están cerrando, es gente que está yendo a la calle. En la minería, que es la principal actividad de San Juan, le ha ido muy mal. En transporte público, más del 80% de esos subsidios se lo dan a Kicillof para que los utilice en el AMBA, los colectivos de San Juan no valen lo mismo que los de Kicillof. Entonces lo que hace el kirchnerismo, es generar populismo en esa zona para seguir manteniendo el poder, porque allí vive gran cantidad de argentinos. Una Argentina que podría estar mejor distribuida regionalmente, está viviendo en hacinamiento, sin trabajar, recibiendo planes que nosotros pagamos. Hay algunos que por el corazoncito político deciden apoyar eso. Es inconcebible. Cuando cada cuyano, cordobés, santafecino, tomen conciencia de que le estamos pagando la cuenta al populismo, haciendo nada bueno para el país, van a cambiar la forma de votar.

Desde el uñaquismo dicen que Juntos por el Cambio quiere gobernar desde la City Porteña, y usted está diciendo algo parecido, ¿Qué tiene para decir de esto? Porque son acusaciones cruzadas…

Son cuestiones políticas. El punto es que JxC hoy va a una interna, en las dos expresiones, tanto la que sigo yo que es Patricia Bullrich, como Horacio Rodríguez Larreta, sus acompañantes de fórmula son del interior. En un caso es Luis Petri, amigo, lo conozco hace muchos años. En el otro caso el presidente de mi partido, Gerardo Morales. Es mentira que el regionalismo y el interior del país no esté representado. He venido planteando en la campaña que nosotros vamos a conformar una liga de gobernadores de JxC y con su correspondiente liga de legisladores nacionales. Nosotros queremos trabajar con los legisladores medocinos y ahora también con los puntanos. De esa forma, poder llevar adelante políticas que enfrenten el populismo haciendo políticas para beneficiar al conurbano bonaerense. Eso se define en el Congreso, y se define con diputados y senadores. Es muy importante que a la hora de votar, el sanjuanino sepa a quién le ponga ese votito, porque se está jugando los recursos que beneficien a una zona o la otra. Está claro que el kirchnerismo está haciendo políticas para beneficiar solo al conurbano. Uñac podría haber liderado una liga para torcer este destino, y no lo ha hecho. Lo hemos llamado para hablar sobre transporte y le esquivó. Es mucho blablá.

¿En Bullrich existe esa candidata que puede sacar al país de esta situación?

Por supuesto. Patricia lo dice a viva voz. Habla permanentemente de este tema de la distribución de recursos entre Nación y provincias. Habla de las provincias que viven de lo que trabajamos los otros, dije recién el conurbano, pero el caso de Gildo Insfrán en Formosa también vive de los argentinos. Eso ha llevado a que haya un señor feudal de gobernador, hace lo que quiere. Nadie le ha dicho nada. Patricia no va a tener problema, ¿Qué va a negociar? ¿Qué nos hagan menos paros, menos piquetes? Si ya es una barbaridad, no se puede negociar. Lo que hay que plantear es negociar sin intermediarios. Ahí está nuestro problema, los que se jactan de representar los derechos de los demás. Patricia marca una diferencia muy importante sobre sus competidores.

¿No crees que su pasado le juega en contra?

Creo que es al contrario, le da experiencia. En el 2001, la única que enfrentó a Moyano fue ella. Fíjense la historia, todavía están. Son millonarios, tienen poder. Patricia vive como cualquiera de nosotros. Esto la hace más grande. Con respecto a que fue ministra de Seguridad con Macri, nadie enfrentó el narcotráfico como ella. Hablan de la deuda, ¿qué deuda? La deuda que acumuló Fernández en estos años es superior a la de Macri. Patricia se diferencia de Macri y dice que no va a cometer los mismos errores, dice que no va a ir con la patita blandita. Mauricio se comió el amague que podía manejarlo, que podía darse vuelta la situación. Negociaba con los punteros kirchneristas pensando que en algún momento podía darse vuelta. Esta vez va a ser de otra forma. Es todo o nada, y es muy interesante porque no lo ha planteado nadie en la política.

Patricia dice “a todo o nada contra sus centros de poder”, ¿pero qué centros de poder? ¿También contra el FMI que nos tiene acorralados?

Tiene un contenido ideológico lo que usted me está diciendo. El principal deudor del FMI es la Argentina, si no le pagamos nos vamos juntos. No nos tienen acorralados, cada cosa que hemos planteado nos la han otorgado. No es así, nosotros nos vamos a parar fuerte y firmes por el tema. Ellos están haciendo todo por parches, para ver cómo van a llegar al 13 de agosto. Están haciendo sintonía fina.

¿Para qué intereses de San Juan va a trabajar usted si sale electo?

El diputado es un representante de San Juan y debo trabajar para que los sanjuaninos y sanjuaninas vivan mejor. En el caso de ser electo, debo trabajar en leyes que ayuden a trabajar en materia económica, en materia de seguridad y finalmente en orden educativo. En las escuelas van y adoctrinan gente, para que salgan pensando cosas que no son. Una vez resuelto esto, trabajar en cosas para la región en la liga de legisladores. Con los legisladores mendocinos, puntanos y hasta cordobeses para trabajar leyes por la región. Lo voy a traer un poco más abajo, en la vitivinicultura tenemos una polilla que se come la uva. Para luchar contra ella, se empieza a luchar en septiembre y hoy no hay presupuesto en Nación para combatirla. Tiene que haber una ley, no se puede jugar con esto. Otra cosa es el tema del precio de la uva y el vino, pretendo nacionalizar el Banco del Vino, para que los productores tengan una red de contención. En materia minera, ni cuento las cosas que se podría hacer. La minería es una inversión a largo plazo, lo que se invierte ahora repercute a dos años más. El más importante es el agua, por ejemplo en la gente de donde yo provengo. San Juan es un desierto, el agua es un insumo fundamental para la vida y no lo están cuidando. En Jáchal cada dos por tres se están quedando sin agua, hay zonas en donde se toma agua que los índices dan que no son aptos para el consumo. No se cumple con reglamentaciones, se esconde, nadie quiere ver eso. Hay que hacer inversiones, y está la plata para eso, pero el problema es que nadie quiere gastarse en eso.

¿Cómo vas a trabajar con Marcelo Orrego?

Fuimos juntos en las elecciones del 14 de mayo. Con Marcelo trabajamos un año y medio en la campaña. Soy un soldado de Juntos por el Cambio y voy a ser tan diputado como cualquier gente que está en la lista con la cual competimos. Yo tengo mucha experiencia de haber trabajado en poder ejecutivo y legislativo. Si él me requiere, voy a estar a sus órdenes.

¿Por qué hay que votar la lista de Bullrich?

Patricia encarna una propuesta, que es lo que queremos la mayoría de los Argentino, que es que queremos vivir en un país normal. Donde podamos comprar tranquilos, donde nuestros hijos no estén pensando en irse. A Patricia se le ha dado el momento justo, es justo el momento. ¿Por qué a nosotros? Esto es vital, porque hoy si usted le pregunta quién tiene más problemas, la Nación o la provincia, y está claro que es la Nación. La que está hackeada es la Nación, por lo tanto la próxima presidenta necesita que le voten leyes, y las va a votar gente de su confianza. Gozamos de su confianza. Por eso, los sanjuaninos que quieran votar a Bullrich, también tienen que votar a sus legisladores, porque así le están dando la confianza de hacer lo que se tiene que hacer.