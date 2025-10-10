Alpine está a punto de revelar la decisión definitiva sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para la temporada 2026. La escudería francesa, bajo la dirección de Flavio Briatore, tiene previsto hacer público el anuncio entre el 20 y 26 de octubre de 2025, luego del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que se disputará el domingo 19 de octubre.

El equipo ha vivido un año complicado, ubicado en la última posición de la Copa de Constructores. Las dificultades se atribuyen principalmente a la debilidad de los motores Renault, que serán reemplazados por unidades Mercedes para la próxima campaña. Además, cambios en la estructura directiva, como la salida de Oliver Oakes y la incorporación de Steve Nielsen, han marcado un período de transición y ajustes.

Publicidad

En este contexto, el desempeño de Colapinto ha sido destacado por el equipo. Según fuentes internas, el piloto argentino ha superado en la mayoría de las carreras a Pierre Gasly, el corredor principal. Por ello, se estima que Alpine confirmará la continuidad de Colapinto en el segundo asiento para 2026, salvo que ocurra una “catástrofe” deportiva en la competencia de Austin.

Con la probable salida del australiano Jack Doohan, quedará por definirse si el estonio Paul Aron continúa como piloto de pruebas y primer suplente. En tanto, Gasly ya aseguró su permanencia en la escudería hasta diciembre de 2028 tras renovar su contrato.

Publicidad

Un análisis publicado por el portal especializado Last Word Sports destaca que el joven piloto de 22 años está encaminado a seguir con Alpine en 2026 gracias a su buen rendimiento. Aunque existen otras opciones en la lista de Briatore, como Paul Aron, el futuro de Colapinto siempre ha estado en manos del dirigente italiano.

La escudería francesa realizó una importante inversión para contar con Colapinto, incluyendo la rescisión de su contrato con Williams. En enero, el representante del piloto confirmó que su vínculo con Alpine es por varios años, lo que refuerza la expectativa de continuidad.

Publicidad

Last Word Sports señala además que “en este contexto, habría hecho falta una serie de acontecimientos drásticos para que Briatore cambiara de opinión”. El portal recuerda que “por supuesto, sus comentarios a principios de temporada no tranquilizaron mucho al último fichaje del equipo”, ya que Briatore insistía en que las mejoras eran esenciales para mantener la posición de Colapinto en Enstone. Esta situación generó especulaciones constantes sobre su futuro.

Para calmar a los seguidores argentinos de la Fórmula 1, se aclaró que “no hay indicios de que Alpine esté buscando otro equipo”, por lo que “en un movimiento que contribuirá a crear la tan necesaria sensación de estabilidad, Colapinto pilotará para el equipo en 2026”.

Finalmente, Briatore ha elogiado el progreso del coche número 43 en la segunda mitad de la temporada, expresando satisfacción por la combinación de un ritmo competitivo y la reducción de errores, factores que han sido clave para inclinar la balanza a favor del piloto argentino.