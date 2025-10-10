San Juan llega al fin de semana largo con buenas reservas hoteleras y expectativas de ocupación en sus departamentos alejados, según un relevamiento de DIARIO HUARPE. El feriado por el Día de la Diversidad Cultural, trasladado al 10 de octubre, genera oportunidades para que tanto sanjuaninos como turistas de otras provincias disfruten de escapadas, descanso y actividades recreativas en la provincia.

En Valle Fértil, el director de Turismo, Marcos Carrizo, indicó a este medio que las reservas se sitúan entre el 45% y 50%, aunque la tendencia actual muestra que muchos visitantes no realizan reservas previas y llegan directamente a consultar sobre alojamiento y actividades. “Esperamos que muchos turistas que detectamos en fines de semana largos anteriores y vacaciones de invierno lleguen sin reservas y, si les gusta el destino, se queden”, agregó.

Según Carrizo, la mayoría de los turistas proviene de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Además, destacó la llegada de mucha gente en motorhome, lo que no refleja fielmente la cantidad de gente que visita a Valle Fértil.

En Calingasta, la directora de Turismo, Emilia Bigi, señaló que la ocupación ronda el 80%, especialmente en la localidad de Barreal, con disponibilidad en posadas, cabañas, hostels y departamentos. “Hemos tenido muchas reservas de sanjuaninos y mendocinos, y muchos turistas llegan sin planificar su alojamiento, aprovechando el día y extendiendo su estadía”, explicó.

Además, Bigi resaltó que organizaron distintas actividades tanto privadas como públicas, incluyendo propuestas gastronómicas y visitas a bodegas, para enriquecer la experiencia del visitante.

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo de Iglesia, Fany Persas indicó que la reservas pueden alcanzar un 60% y hay expectativas a medida que se concreten más alquileres. Entre los turistas son provenientes del centro del país, incluyendo Córdoba, Buenos Aires y muchos sanjuaninos.

En todos los departamentos alejados, la combinación de reserva hotelera, actividades recreativas y oferta gastronómica permite proyectar un fin de semana largo con alto movimiento turístico, consolidando a San Juan como un destino atractivo tanto para visitantes locales como nacionales.