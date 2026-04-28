Se viene el Día del Trabajador y, al coincidir con el inicio de un fin de semana largo, la movilidad en las rutas y calles sanjuaninas promete ser intensa. Para evitar siniestros y garantizar el orden, la Dirección D7 de Seguridad Vial ya tiene diseñado un exhaustivo plan de control que abarcará los principales accesos y puntos estratégicos de la provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el Comisario Mayor Ricardo Díaz, Jefe del D7, brindó precisiones sobre el despliegue humano que se verá en las calles. Según detalló el jefe policial, el operativo contará con una fuerte presencia de uniformados: se estima que estarán afectados alrededor de 60 efectivos por turno.

El operativo en palabras del Jefe del D7

Díaz fue tajante respecto a la rigurosidad de las inspecciones y la importancia de la prevención en una fecha donde los sanjuaninos suelen volcarse masivamente a zonas de esparcimiento.

"Como es habitual para nosotros, este primero de mayo vamos a disponer diversos operativos en distintos puntos de la provincia. Vamos a hacer hincapié principalmente en las infracciones referidas a alcoholemia y a cualquiera de las medidas de seguridad que amerite una sanción de parte nuestra", aseguró el Comisario Mayor a este medio.

Documentación y prevención

Además de los test de alcoholemia, se espera que los efectivos soliciten la documentación de rigor: licencia de conducir vigente, seguro obligatorio y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). También se controlará estrictamente el uso del cinturón de seguridad en autos y el casco correctamente colocado en motos.

Desde la fuerza solicitaron a la población máxima prudencia al volante para que los festejos por el Día del Trabajador se desarrollen con total normalidad en todo el territorio provincial. "No se trata de perseguir, sino de tratar de que todo el mundo pueda salir, divertirse y regresar a su casa bien". cerró el comisario.