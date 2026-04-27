La fuerte pelea entre Pablo Echarri y Mario Pergolini: "No seas kuka"

Lo que debía ser una charla relajada y ajena a la grieta terminó convirtiéndose en un foco de debate ideológico en el piso de Otro día perdido. Pablo Echarri visitó a Mario Pergolini en la pantalla de El Trece bajo una premisa clara que ambos habían acordado fuera del aire: no mencionar la política. Sin embargo, la tensión se hizo presente cuando el propio invitado decidió romper el pacto al aire.

El disparador de la discordia fue un video reciente, creado con Inteligencia Artificial, donde se observa a Cristina Kirchner cantando contra Axel Kicillof. En la parodia, la exmandataria aparece en un sillón luciendo una tobillera electrónica, un detalle que molestó profundamente al actor. Echarri no dio vueltas y disparó: “Yo no quería esto, porque vos afuera me dijiste que no ibas a hablar de política y yo metí el tema de la política porque hiciste un video muy feo”.

Ante el reclamo, Pergolini intentó descontracturar la situación apelando al humor, aunque sin retroceder en su postura. “No seas kuka, no pasó nada”, le respondió el conductor entre risas. Lejos de calmar las aguas, Echarri retrucó con firmeza sobre el perfil de su interlocutor asegurando que es “bien gorilón tu video, porque vos sos apolítico, pero sos bastante gorilón”.

La discusión continuó centrada en la estética y el mensaje de la pieza audiovisual. Mientras Mario defendía el contenido diciendo que “es lindo, ella cantando”, el actor insistió en el golpe bajo que representaba la imagen del sensor judicial. “Sí, pero mostraste la y eso es feo. No está bien eso”, señaló Echarri mientras señalaba su propio tobillo.

Hacia el final del intercambio, que mantuvo un tono de chicana pero sin perder la cordialidad, Pergolini reconoció que la inclusión de ese elemento fue debatida internamente con su equipo de producción. Echarri aprovechó para cerrar el cruce con una definición tajante: “Y no… eso es lo que te hace gorila, porque la tobillera es un poco el fetiche del gorila”.