Un operativo policial se activó este jueves 9 al mediodía en una escuela del departamento Pocito, luego de que se reportó que un alumno había ingresado al establecimiento con un réplica de arma de fuego, del tipo airsoft, que usalmente se usa para la práctica deportiva. Tras la verificación de la Policía de San Juan, el arma fue secuestrada.

El arma tenía cinco municiones de plástico en su cargador.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 horas en un establecimiento educativo de Pocito (Ndr: por resguardo del menor se omitirán datos filiarios y de ciertos lugares), tras un requerimiento de las autoridades del establecimiento al Cisem 911. Hasta el lugar llegó personal del Comando Radioeléctrico Sur, a cargo de la cabo Agostina Tivani y el cabo Maximiliano Gómez, quienes entrevistaron al director de la institución.

Según informaron fuentes policiales, el directivo acompañó al alumno involucrado, quien fue entrevistado por los efectivos en presencia de las autoridades escolares. Se trata de un menor de 14 años, con domicilio en el departamento Pocito.

Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de una réplica de arma de fuego tipo airsoft, que contenía cinco municiones plásticas. De acuerdo a lo manifestado por el propio menor, había llevado el elemento al establecimiento debido a que sufría situaciones de bullying por parte de algunos compañeros.

el arma es una pistola de airsoft para prácticas de estrategia militar.

Al momento de la intervención, el adolescente ya se encontraba acompañado por su madre, de 44 años, quien fue notificada de la situación. En ese contexto, se mantuvo comunicación con el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza Elva Maní.

Desde la Justicia se dispuso la notificación de la progenitora en el marco de un expediente contravencional, así como también el traslado del elemento secuestrado a la sede policial correspondiente. Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría 6ª, donde se inició un expediente contravencional con intervención del fuero de Niñez y Adolescencia.

El caso quedó bajo análisis judicial mientras avanzaron las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y las medidas a adoptar en torno al menor involucrado.

Hecho fatal en la provincia de Santa Fe

El hecho toma mayor relevancia en virtud de lo acontecido el pasado 30 de marzo en la escuela N°40 de San Cristobal, en la provincia de Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó a las 7.45 de la mañana al establecimiento escolar con un arma de fuego y disparó a sus compañeros porque le hacían bullying. el resultado fue un alumno muerto y otro herido.

Otro hecho de gran relevancia con simulitudes a estos dos casos y quizás el más sangriento fue el de Carmen de Patagones. Un ataque armado ocurrido el 28 de septiembre de 2004 en el Instituto Nº 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Allí un alumno de 15 años, disparó con un arma de fuego contra sus compañeros de aula porque le hacían bullying, provocando la muerte de tres de ellos e hiriendo a otros cinco.​