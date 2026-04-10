En el contexto del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en protesta por el ajuste económico a la educación universitaria, el Sindicato de Docentes Universitarios de San Juan, con el apoyo de estudiantes y personal no docente, se suman al plan de lucha con una propuesta creativa.

Instalarán una “carpa blanca” para visibilizar la lucha gremial. La primera será este viernes 10 d abril, en la Plaza 25 de Mayo como punto central, en sintonía con el mismo accionar que se desarrollará en todas las plazas del país.

Con el lema “Carpas por la Universidad y la Soberanía” propone integrar el accionar a la tarea docente habitual, poniendo en valor todas las formas de producción de conocimiento, incluida la creación artística.

Durante las jornadas, se realizarán clases públicas, foros y espacios de debate, intervenciones pedagógicas, actividades de investigación o extensión, producciones y acciones artísticas (teatro, música, artes visuales, diseño, arquitectura), además de muestras, performances e intervenciones en el espacio público.

Además, desde el gremio proponen la instalación de gazebos en el Colegio Central Universitario, la Escuela Industrial y en la Facultad de Filosofía. Las fechas elegidas son por el Día de la Ciencia y la Tecnología (10 de abril) y por el aniversario de la Marcha Federal Universitaria de 2024 (el 23 de abril).

Esta propuesta se enmarca en una iniciativa a nivel federal que se está desarrollando en diversas universidades y que se extenderá durante tres semanas por todo el país. En San Juan, “la idea es mostrar que la universidad pública es un pilar fundamental de la trama social”, así introdujo la secretaria general de SiDUNSJ, Guadalupe Aguiar para DIARIO HUARPE.

“El eje central de la discusión es la aplicación de la Ley 27.795, que ya cumple 170 días de vigencia. Esta ley fue aprobada cinco veces en el Congreso y cuenta con dos fallos judiciales que obligan al Ejecutivo Nacional a cumplirla, cosa que hasta ahora no ha sucedido”, remarcó. Además, ante la eventual propuesta de ley del Poder Ejecutivo plantea enviar, los gremios universitarios la rechazan porque “pretenden eliminar la deuda que el Estado mantiene con la docencia respecto a todo el año 2024, que fue el período de mayor pérdida de poder adquisitivo de los docentes y los trabajadores universitarios”.

Aguiar señaló que, en tres años de lucha, marchas y diversas medidas de fuerza, se ha llegado “a un punto extremo donde el sistema podría fallar en el segundo semestre si no se recompone el salario”.

Además, expuso la grave situación de deserción profesores de los claustros: “Miles de docentes vienen renunciando a sus cargos y por esto, definimos que padres, docentes y estudiantes se encolumnen a esta iniciativa en articulación con otros gremios”.

En este contexto, la carpa tendrá clases abiertas, jornadas de debate, exposición de investigaciones, artes visuales y una clase de ética ciudadana. Las actividades inician a las 8 de la mañana en la Industrial, luego de 12 hs. a 17 hs. habrá otra convocatoria en la Facultad de Filosofía y de 17 hs. a 20 hs. en el Colegio Central Universitario. Pero, en simultáneo, estará desarrollándose la carpa en la Plaza 25.

Ajuste nacional sin límite

“El plan de ajuste del gobierno no puede prosperar, no resuelve el problema y debe cumplir con la obligación de la ley vigente. El presidente Milei está negado en reconocer la importancia de la educación pública, puesto que es el futuro de nuestros hijos lo que está en juego. Si el gobierno sigue resistiendo a aplicar la ley será difícil continuar, porque es a costa del sustento de nuestras familias”, comentó la dirigente gremial.

Aguiar expuso que, un docente con cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, a punto de tener un título de posgrado, con diez horas semanales y 40 horas mensuales, “de bolsillo cobra unos $160 mil pesos. Es insostenible para cualquiera”. “Un preuniversitario está cobrando un 35 % menos que un docente secundario provincial y un 50 % menos de un docente provincial de nivel superior. Eso hace que haya una fuga de docentes de alta formación a otros ámbitos laborales. El cuerpo docente se deteriora día a día”, denunció la secretaria gremial.

Desde 2023 a marzo de 2026, según una evaluación nacional, del Instituto Oscar Varsavsky, el salario debería aumentar un 49% para recuperar el poder de compra de noviembre de 2023. La perdida acumulada es de diez salarios mínimos. “El estado nos debe una recomposición salarial más de diez meses de sueldos, en lo preuniversitario es más grave porque al haberse eliminado el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), se necesita más del 60% para recuperar el poder adquisitivo”, resumió Aguiar.

Para quienes quieran participar de la carpa con actividades se habilitó un formulario digital que permitirá organizar un cronograma de actividades que se estará comunicando por medio de las redes del gremio.