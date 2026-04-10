Una adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el miércoles fue encontrada sin vida durante la tarde del jueves en la localidad bonaerense de General Las Heras.

Según informaron fuentes oficiales, la menor había salido de su casa para ir a la escuela, pero nunca ingresó al establecimiento. Su desaparición activó un operativo de búsqueda que incluyó la intervención policial y el análisis de cámaras de seguridad.

La última vez que fue vista fue en la puerta del colegio, donde había llegado junto a su hermana mayor. Horas más tarde, cuando su madre fue a retirarla, se confirmó que no había asistido a clases.

A partir de ese momento, la familia radicó la denuncia y comenzó la búsqueda. Entre los datos aportados, señalaron que la adolescente había dejado su celular en el domicilio, algo que no era habitual. En cambio, llevaba consigo dinero en efectivo y la tarjeta SUBE.

La joven fue captada por cámaras caminando sola con su mochila.

El seguimiento de cámaras permitió reconstruir parte de su recorrido. Las imágenes la mostraron caminando sola en dirección al Hospital Héroes de Malvinas y luego se detectó el uso de su tarjeta SUBE en un tren que la trasladó hasta General Las Heras, donde descendió cerca de las 10 de la mañana.

La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, quien ordenó peritajes sobre dispositivos electrónicos para determinar posibles contactos previos.

Durante la pesquisa, surgieron indicios sobre comunicaciones con personas no identificadas mediante perfiles falsos. “Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que M. se fuera en forma voluntaria”, expresó la madre en un mensaje difundido en el ámbito escolar.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la misma localidad donde se había centrado la búsqueda. La principal hipótesis que analizan los investigadores es si la adolescente pudo haber sido instigada al suicidio.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho y el posible grado de intervención de terceros.