El Colegio de San Juan se vistió de celeste y blanco para conmemorar una nueva Semana de Mayo, una iniciativa que movilizó a toda la comunidad educativa, desde los alumnos de ambos turnos hasta el personal docente y los padres. Las actividades comenzaron el lunes 18 con la confección de escarapelas y se extendieron durante toda la semana con desayunos compartidos y una ambientación especial de cada aula. El objetivo central fue que los estudiantes vivieran la fecha patria con alegría, sintiéndose contenidos y comprometidos con la historia nacional.

Rosana Calderón, directora de la institución, destacó a DIARIO HUARPE que buscan propuestas innovadoras que conviertan al colegio en un espacio festivo.

“Tratamos de vivir de una manera muy alegre, festiva, y es la manera en que los chicos también se sienten comprometidos y entusiastas con esta fecha”, explicó la autoridad escolar.

Hubo un concurso de ornamentación y actividades recreativas para incentivar el espíritu patrio. (Foto DIARIO HUARPE)

Además, señaló que para participar de estas jornadas, los alumnos debieron profundizar en sus conocimientos: “Para poder venir caracterizados, para poder hacer todas estas actividades, evidentemente tienen que estudiar y estar atentos a todos los conocimientos”, remarcó.

Competencia y nacionalismo en las aulas

Una de las actividades más atractivas fue el concurso del curso mejor ornamentado, lo que generó un clima de sana competencia y cooperación entre los estudiantes. Los alumnos de quinto año se sumaron a la propuesta decorando su salón con temáticas referidas al 25 de mayo y asistiendo a clases con vestimentas típicas.

“Vinimos caracterizados como si estuviésemos en la época, ya con boina y traje”, relataron los jóvenes, quienes también destacaron que la iniciativa los motiva “para ser más nacionalistas en este sentido”.

Alumnos caracterizados de la época. (Foto DIARIO HUARPE)

El aprendizaje no se limitó a lo visual, sino que incluyó una experiencia gastronómica con comidas tradicionales argentinas traídas por los mismos estudiantes, como sopaipillas, empanadas y pastelitos. Para los alumnos de quinto, esta metodología facilita la incorporación de saberes: “Es una buena forma de aprender didácticamente y es una forma muy cooperativa también del colegio para integrar a todos”, expresaron durante la jornada.

El compromiso de las familias

El éxito de la convocatoria no hubiera sido posible sin el apoyo de los padres, quienes colaboraron activamente con los materiales para la ornamentación y la preparación de los trajes. Según la directora Calderón, los tutores se mostraron muy conformes con la propuesta, evidenciando un fuerte vínculo con la institución.

“Los padres están recontentos, colaboran. De hecho, de tanto material que traen para ornamentar, para distribuir y demás, evidencia totalmente un compromiso de la familia con sus hijos”, concluyó la docente.

(Foto DIARIO HUARPE)

Con esta ambientación, que incluyó hasta el pintado de rostros y la caracterización de todo el personal del colegio, el Colegio Modelo logró transformar un aniversario histórico en una experiencia vivencial para todos sus alumnos.