En las últimas horas de este sábado 21 de marzo, un puma generó preocupación en San Juan tras ser visto en las inmediaciones del Autódromo Eduardo Copello, en plena zona de la Quebrada de Zonda. El hecho encendió las alertas entre vecinos y autoridades, en un contexto donde cada vez son más frecuentes los avistamientos de fauna silvestre en áreas cercanas a sectores poblados.

Según pudo constatar DIARIO HUARPE, desde la Secretaría de Ambiente confirmaron que el ejemplar fue detectado en la zona donde se realizan obras de remodelación en la quebrada. A partir de ese momento, se activó un operativo de monitoreo con presencia de guardias ambientales y la Policía Ecológica.

Durante la jornada del sábado, los equipos trabajaron de manera coordinada, realizando recorridos constantes por el área y sectores aledaños. “Se están turnando para recorrer la zona y estar alertas por si aparece”, indicaron fuentes oficiales.

Sin embargo, desde el organismo aclararon que existe la posibilidad de que el animal no sea encontrado. “Es parte de su hábitat natural”, remarcaron, explicando que estos felinos suelen desplazarse grandes distancias y evitar el contacto con humanos.

Este episodio no es aislado. Hace casi un mes, otro puma fue visto en zonas pobladas de Zonda, lo que derivó en un importante operativo en el camping Cerro Blanco. En aquella ocasión, el animal fue localizado en la cima de un árbol y capturado por personal especializado, en un procedimiento que priorizó tanto la seguridad del ejemplar como la de los vecinos.

Desde Ambiente recordaron la importancia de actuar con precaución ante la presencia de fauna silvestre. En caso de avistamientos, se debe dar aviso inmediato a la Policía a través del 911 o comunicarse con la línea ambiental 4305057.

Mientras continúan los patrullajes, las autoridades insisten en que estos animales forman parte del ecosistema local, por lo que recomiendan evitar cualquier intento de acercamiento o intervención directa.