El viento Zonda volvió a golpear con fuerza en la provincia de San Juan y dejó como una de sus postales más impactantes el estado en el que quedó el predio de la Expo San Juan Minera, completamente devastado tras ráfagas que alcanzaron los 90 kilómetros por hora. Las imágenes difundidas muestran estructuras dañadas, carpas destruidas y hasta un camión volteado, reflejando la magnitud del fenómeno.

La organización decidió cerrar el predio hasta el mediodía de este jueves. (Gentileza)

Ante este escenario, la organización decidió cerrar el predio de manera preventiva al menos hasta el mediodía de este jueves. La medida responde a las condiciones climáticas adversas y a la necesidad de garantizar la seguridad de trabajadores, expositores y visitantes, luego de los severos daños registrados en el lugar.

Según el comunicado oficial, las inclemencias del tiempo afectaron distintos sectores del espacio ferial, lo que obligó a interrumpir de forma inmediata las actividades. Durante la mañana persiste la probabilidad de nuevas ráfagas, por lo que se resolvió extender la suspensión hasta las 12:00, mientras se monitorea la evolución del clima.

Pasado ese horario, las autoridades evaluarán junto al Gobierno provincial, áreas técnicas, organismos especializados y el equipo de seguridad de Panorama Minero el estado general de las instalaciones para definir si están dadas las condiciones para retomar el evento.

Aunque la reapertura de la exposición comercial estaba prevista originalmente para las 14:00, desde la organización aclararon que cualquier confirmación será comunicada oficialmente después del mediodía. La prioridad, indicaron, es resguardar la integridad física de todas las personas involucradas, en un contexto marcado por la violencia del fenómeno climático que también provocó caída de árboles, daños en el tendido eléctrico y calles bloqueadas en distintos puntos de la provincia.