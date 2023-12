Jorge Scelatto, subsecretario de Ambiente de la provincia, contó a DIARIO HUARPE que, por el momento, no encuentran datos científicos ciertos sobre los impactos que generan los cañones y avionetas rompetormentas. "En estos momentos, ciertamente, no podemos decir que estas tecnologías (los cañones y avionetas rompetormentas) producen o no un impacto negativo en el ambiente, porque no hay nada que lo avale científicamente”, dijo Scelatto.

“Por eso creo que, no va a ser fácil el proceso para llegar a una solución inmediata”, agregó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Scelatto considera fundamental la presencia de la jueza María Eugenia Barassi en esta situación, porque de ella saldrá la decisión al respecto.

Publicidad

“Ojalá, en los próximos días tengamos más luz en este tema y podamos arribar a una solución que, posiblemente, puede llegar a ser una ley que regule esta práctica en la provincia”, manifestó.

El subsecretario de Ambiente contó a DIARIO HUARPE que han solicitado información en las provincias vecinas de la región, e incluso, en otros países del mundo. Pero todavía no encuentran nada contundente a favor ni en contra de esta tecnología.

“Los organismos que hemos consultado y que están haciendo estudios sobre el tema, todavía no tienen informes disponibles que nos permitan conocer, en detalle, cómo se usa esta tecnología y qué efecto produce”, remarcó.

Sí o no

Hasta ahora, solo se escucha entre los que se expresan sobre los rompetormentas, que “sí está comprobado que esta tecnología disuelve el granizo”, pero también, que “no está comprobado que haga lo mismo con las nubes”. Y es el "no" de esta última frase, el vacío técnico científico del dilema. Por lo tanto, todos aquellos que se van a tener que poner a trabajar sobre el tema, van a tener que estudiar en profundidad para comprobarlo. Porque, según los productores ganaderos y lugareños que están con sus zapatos sucios en el territorio, afirman que los rompetormentas “sí disuelven las nubes de agua, cuando estas no traen granizo”.

Tres en uno

Scelatto contó que el informe que le entregarán a la brevedad a la jueza de Paz de Sarmiento, María Eugenia Barassi, tendrá tres argumentos. Uno, relacionado con los aspectos de gestión ambiental; el segundo, a los de conservación (flora y fauna); y el tercero, a los aspectos legales. Los dos primeros, ya están terminados, y desde este jueves, el expediente está en Asesoría Letrada, quien estudiará y determinará qué normativa o legislación hay al respecto.

Publicidad

“Hemos dado intervención a estas tres áreas de la secretaría, porque en este tema no hay una situación clara”, dijo a Scelatto. “O sea, aquí tenemos una serie de leyes ambientales, normativas y regulaciones de diferentes tipos, que los agentes de fiscalización de la secretaría tienen clara... es decir, qué hacer en ciertos casos. Pero bueno, en este caso particular, como es nuevo y nunca hubo una denuncia al respecto en Ambiente, está actuando Asesoría Letrada para saber si hay alguna normativa o ley que sea aplicable en este caso, para tomar medidas inmediatas. Pero, hasta el momento, no se encuentra”, aseveró el funcionario.

Una vez que Asesoría Letrada termine su trabajo, el informe completo irá al despacho de la jueza de Sarmiento para que ella defina los pasos a seguir.

De no terminarse el informe antes del cambio de gobierno, Scelatto aseguró a DIARIO HUARPE que el equipo de Asesoría Letrada de la Secretaría, continuará con el trabajo, hasta completarlo. Y serán los próximos funcionarios, los encargados de remitírselo a la jueza del sur sanjuanino.

En retrospectiva

Vale recordar que fue el 10 de noviembre cuando DIARIO HUARPE tomó contacto con los productores ganaderos de la zona del suroeste de Sarmiento y se entera de la problemática. Un tema que desde hace años se viene denunciando en la provincia, sin solución. Y todo, porque no había pruebas y porque cuando se los consultaba a los funcionarios de los Estados municipal y provincial, siempre minimizaron el tema y nunca lo investigaron. Pero, en esta ocasión, con la prueba en mano, los poderes ejecutivos (municipal y provincial), los legislativos (Concejos Deliberantes y Legislatura Provincial), y la justicia, se van a tener que poner a trabajar en un proyecto de ley provincial. Y más, por la situación de extrema sequía en la que se encuentra la provincia.

En ese encuentro con los productores, también estuvieron presentes representantes de organizaciones civiles, educativas, funcionarios del gobierno provincial y los electos del municipio de Sarmiento, y ese día, todos se comprometieron a trabajar en consecuencia para buscar la solución definitiva. Ya que los cañones rompetormentas alteran no solo el ciclo hidrológico natural del agua que, en parte, llega a la provincia gracias a las lluvias, sino también y por añadidura, el medio ambiente.

Cómo funcionan los cañones rompe tormentas

Los cañones funcionan a través de explosiones de gas acetileno y aire.

Estos emiten ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren con las nubes que pueden cargar granizo o agua.

Para ser efectivos, los cañones deben empezar a funcionar de 15 a 30 minutos antes que inicie la tormenta y, una vez en marcha, el cañón genera disparos cada cinco o seis segundos (ver infografía).

Los productores ganaderos más afectados por esta práctica, son de Los Berros, Cieneguita, Retamito y Guanacache. Y los diferimientos agrícolas son los que están instalados a unos kilómetros de estos distritos, en los campos que se conocen como El Acequión y alrededores.

Quiénes

Los diferimientos en cuestión son más de 20. Estos están asentados en el campo grande de El Acequión, en Cañada Honda, Guanacache y Retamito. Entre los más grandes figuran, Ranfer S.A. (olivos), Rimonim S.R.L. (olivo y granadas) y la empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (Canme San Juan SE).

Según cuentan los productores del sur y del este sanjuanino (Valle Fértil, 25 de Mayo y Caucete), las tormentas se rompen de dos maneras: una, con cañones desde el suelo (foto), y la otra, con avionetas, las cuales las ven venir desde las provincias vecinas como La Rioja o Mendoza.

Es preciso subrayar que esta práctica, no regulada, se está ejecutando en medio de la extrema sequía que sufre San Juan, con la agravante de que las tormentas que se están atacando con los cañones en el suroeste de Sarmiento, son las que luego terminan descargando agua en forma de lluvia, en las comunidades ubicadas al este de este departamento, como también en las otras del Gran San Juan (Pocito, Rawson, Rivadavia, Capital y Santa Lucía), 25 de Mayo, Caucete y Albardón.