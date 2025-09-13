Amenaza de bomba en el Penal de Chimbas: se activó el protocolo sin evacuación

Una tercera llamada por amenaza de bomba alertó a la Policía de San Juan durante este viernes 12 de septiembre. El Servicio Penitenciario Provincial recibió una advertencia sobre la posible presencia de elementos peligrosos en el Penal de Chimbas. El aviso ingresó a través del 911 Cisem a las 19:15, lo que motivó la activación inmediata del protocolo de seguridad.

En el operativo intervinieron la División Explosivos de Bomberos de San Juan y la Fiscalía a cargo de la Dra. Pringles, quienes realizaron las inspecciones necesarias para descartar riesgos. Sobre las 22:00, los efectivos continuaba trabajando en el establecimiento, aunque no fue necesaria la evacuación ni de internos ni del personal penitenciario.

Más temprano, sobre las 15 horas, una amenaza de bomba generó alarma en el Centro Cívico, luego de que se recibieran dos llamados anónimos alertando sobre la posible colocación de un artefacto explosivo en el edificio. Según fuentes oficiales, los avisos ingresaron al 911 y dieron lugar a la activación inmediata del protocolo de seguridad.

La voz que se escuchaba en los audios correspondería a una persona mayor de edad. Minutos después, un segundo llamado ratificó la amenaza y agregó que el artefacto habría sido colocado en el segundo piso del edificio, aunque sin especificar en qué núcleo.

Las autoridades provinciales destacaron que se mantendrá la vigilancia y las medidas preventivas hasta garantizar la total normalidad en el penal y sus alrededores.