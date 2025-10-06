Durante el fin de semana, el candidato a diputado nacional Cristian Andino protagonizó una intensa agenda que lo llevó a recorrer distintos puntos de San Juan, dialogando con vecinos. El sábado comenzó en Santa Lucía, con caminatas por los barrios Santa Lucía e Itatí, donde escuchó inquietudes y proyectos de los habitantes. Luego, en 9 de Julio, visitó el barrio Alto de Sierra, antes de participar de una emotiva cabalgata en Caucete en honor a la Virgen Niña, compartiendo un momento de fe y comunidad.

Andino participó de la elección de la Reina del Adulto Mayor en 9 de julio. Foto: Gentileza

La jornada incluyó también la elección de la Reina del Adulto Mayor en 9 de Julio, donde Andino destacó la importancia de los mayores como pilares fundamentales de cada comunidad.

Andino participó de diversas actividades. Foto: Gentileza

El domingo, el candidato continuó su recorrido en Ullum, con caminatas por el barrio Lago de Ullum, y luego en Rawson, participando de la tradicional Fiesta del Espárrago, celebrando la producción local y la identidad de la ciudad. Más tarde, compartió una mateada en Albardón, fortaleciendo la cercanía con los vecinos, y cerró el fin de semana acompañando la elección de la Reina del Adulto Mayor en 25 de Mayo.

El diálogo con los vecinos fue el eje de las recorridas. Foto: Gentileza

“Recorrer cada rincón de San Juan, mirar a la gente a los ojos, escucharla, compartir sus realidades: eso es para mí hacer política. Estoy convencido de que el futuro se construye caminando, dialogando y trabajando codo a codo con nuestra gente”, expresó Andino.

Con esta agenda, el candidato refuerza su vínculo con las comunidades, promoviendo una política basada en la cercanía, el respeto y el compromiso con cada sanjuanino y sanjuanina.