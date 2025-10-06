Política > Campaña
Andino recorrió San Juan y compartió momentos de fe, cultura y diálogo con los vecinos
POR REDACCIÓN
Durante el fin de semana, el candidato a diputado nacional Cristian Andino protagonizó una intensa agenda que lo llevó a recorrer distintos puntos de San Juan, dialogando con vecinos. El sábado comenzó en Santa Lucía, con caminatas por los barrios Santa Lucía e Itatí, donde escuchó inquietudes y proyectos de los habitantes. Luego, en 9 de Julio, visitó el barrio Alto de Sierra, antes de participar de una emotiva cabalgata en Caucete en honor a la Virgen Niña, compartiendo un momento de fe y comunidad.
La jornada incluyó también la elección de la Reina del Adulto Mayor en 9 de Julio, donde Andino destacó la importancia de los mayores como pilares fundamentales de cada comunidad.
El domingo, el candidato continuó su recorrido en Ullum, con caminatas por el barrio Lago de Ullum, y luego en Rawson, participando de la tradicional Fiesta del Espárrago, celebrando la producción local y la identidad de la ciudad. Más tarde, compartió una mateada en Albardón, fortaleciendo la cercanía con los vecinos, y cerró el fin de semana acompañando la elección de la Reina del Adulto Mayor en 25 de Mayo.
“Recorrer cada rincón de San Juan, mirar a la gente a los ojos, escucharla, compartir sus realidades: eso es para mí hacer política. Estoy convencido de que el futuro se construye caminando, dialogando y trabajando codo a codo con nuestra gente”, expresó Andino.
Con esta agenda, el candidato refuerza su vínculo con las comunidades, promoviendo una política basada en la cercanía, el respeto y el compromiso con cada sanjuanino y sanjuanina.