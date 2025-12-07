La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su definición este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde tres pilotos mantienen chances matemáticas de consagrarse campeones. Lando Norris llega como líder del campeonato con 408 puntos, seguido por Max Verstappen con 396 y Oscar Piastri con 392. La carrera, a 58 vueltas, comenzará a las 10 de la mañana en Argentina.

La clasificación dejó a Max Verstappen en la pole position tras marcar un tiempo de 1:22.207. Lando Norris partirá segundo con 1:22.408 y Oscar Piastri tercero con 1:22.437. La diferencia entre los tres fue de apenas décimas, aunque el neerlandés logró una ventaja suficiente para encarar la competencia con un impulso extra.

Publicidad

El británico Norris llega con la posibilidad de obtener su primer título mundial. Al tener 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, depende de sí mismo para ser campeón. Si termina por delante de ambos, sin importar su posición final, levantará la corona. Además, será campeón si finaliza 1°, 2° o 3°, independientemente del resto.

Existen otras combinaciones que podrían favorecerlo. Una de ellas es que Verstappen no termine entre los tres primeros y que Piastri no supere la tercera posición. Esto se debe a que, en caso de empate en puntos, se define por cantidad de victorias y luego por segundos puestos. Norris suma siete triunfos y ocho segundos lugares, ventaja que mantiene sobre sus rivales.

Publicidad

Max Verstappen, por su parte, necesita un resultado contundente para aspirar al quinto título de su carrera. Será campeón si gana y Norris finaliza cuarto o más atrás. También puede lograrlo si llega segundo y el piloto británico termina octavo o peor, siempre que Piastri quede detrás del neerlandés. Otra opción es finalizar tercero, con Norris noveno o más atrás y Piastri nuevamente ubicado por detrás de él.

Oscar Piastri cuenta con un margen menor, pero aún conserva posibilidades matemáticas. Para consagrarse, debe ganar la carrera y que Norris termine quinto o más atrás. Su otra alternativa es finalizar segundo, con Norris décimo y Verstappen cuarto o peor. Cualquier otra combinación lo dejará sin chances.

Publicidad

La carrera ofrecerá 25 puntos al ganador, 18 al segundo y 15 al tercero, además del sistema habitual que completa el top 10. En caso de igualdad, se aplica el reglamento que prioriza la cantidad de victorias y luego de segundos puestos, tal como detalla el Artículo 7 de las Regulaciones Deportivas de la F1.

Con un campeonato apretado y tres candidatos directos, el Gran Premio de Abu Dhabi cierra la temporada con una definición abierta, marcada por la mínima diferencia y por la necesidad de cada piloto de ejecutar una estrategia precisa en las 58 vueltas del circuito de Yas Marina.