El sábado 6 de diciembre, UPCN sufrió un tropiezo en el segundo partido del Tour 3 al caer 1-3 frente a Defensores de Banfield en el Velódromo Vicente Chancay. Los parciales del encuentro fueron 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25.

El partido comenzó parejo, con ambos equipos disputando punto a punto los primeros sets. Banfield logró imponerse en los dos primeros parciales, mientras que UPCN reaccionó en el tercer set, consiguiendo descontar y mantener viva la posibilidad de forzar un tiebreak.

Publicidad

El cuarto set fue el más ajustado del encuentro. Los Cóndores llegaron a estar cerca de igualar el marcador, pero Banfield se mostró sólido en los momentos clave y cerró el set 27-25, asegurando la victoria. Juan Miguel Vásquez fue la figura del encuentro, convirtiéndose en el máximo anotador con 18 puntos y liderando el ataque del equipo visitante.

A pesar de la derrota, UPCN mantuvo un nivel competitivo, mostrando variantes ofensivas y luchando cada pelota, lo que mantiene la expectativa para el tercer y último partido del Tour 3. Este se jugará este domingo a partir de las 21 horas frente a San Lorenzo, con entrada libre y gratuita. El Velódromo Vicente Chancay volverá a ser el escenario de una nueva definición que promete emoción hasta el último punto.

Publicidad

La atención estará puesta en cómo Los Cóndores ajustarán su estrategia y buscarán recuperarse para cerrar el torneo con un triunfo ante el conjunto de San Lorenzo, intentando revertir la derrota del segundo partido y quedarse con el título del Tour 3.