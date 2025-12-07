Los Pumas 7s se clasificaron a la final del Seven de Ciudad del Cabo tras superar a Fiji por 29-21 en una semifinal exigente en la que dominaron de principio a fin. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora mostró solidez desde la primera jugada y dejó sin respuestas a uno de los rivales más fuertes del circuito. A las 11.43 se medirán con Sudáfrica en la definición por el título.

El inicio del partido marcó el rumbo. Luciano González Rizzoni salió desde su propio ingoal, atravesó 70 metros y generó la acción que terminó con el try de Santiago Mare. A partir de allí, Argentina controló las salidas, manejó los ritmos del juego y aprovechó cada infracción de un rival indisciplinado para pedir scrum y reposicionarse. Con Mare como eje y acompañado en la conducción por Pedro De Haro y luego Eliseo Morales, Los Pumas 7s administraron los tiempos y evitaron que Fiji encontrara espacios.

En el primer tiempo, Santiago Álvarez Fourcade apoyó dos tries y aportó conducción en un momento clave para un plantel en plena transición, con varios jugadores nuevos que atraviesan sus primeras competencias en la élite. La ventaja se amplió con una jugada preparada: un scrum a 40 metros del ingoal que abrió el campo para que Marcos Moneta y González Rizzoni atacaran en velocidad. El try del riojano estiró la diferencia a 22-0 y dejó sin margen de reacción a Fiji.

Ni siquiera la tarjeta amarilla a González Rizzoni alteró el orden del equipo. Argentina sostuvo la defensa en inferioridad numérica y no concedió puntos en ese tramo. Aunque el resultado final quedó 29-21, el desarrollo del encuentro mostró una superioridad más amplia del conjunto argentino.

Los Pumas 7s llegan a esta final apenas una semana después de haber terminado últimos en Dubái. Ahora buscarán repetir la consagración obtenida en Ciudad del Cabo en 2023. En la otra semifinal, Sudáfrica eliminó a Francia en un cierre ajustado y contará con el apoyo del público local para defender el título que alcanzó en 2024. El último cruce decisivo entre ambos fue en Vancouver 2025, con victoria argentina por 19-12.

La final en el Cape Town Stadium enfrentará al campeón vigente de la serie y al ganador de la temporada anterior. Para Los Pumas 7s, será la oportunidad de sumar una nueva coronación con una mezcla de experiencia y juventud que busca consolidarse en la élite del seven mundial.