Tras las intensas lluvías que azotaron a San Juan durante el fin de semana, la Dirección Nacional de Vialidad actualizó este domingo 7 de diciembre el estado de las rutas en la zona norte de la provincia.

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja: transitable, pero se solicita precaución debido a bajadas de agua y arrastre en badenes. El personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo: transitable con mucha precaución. Se registran derrumbes y caída de rocas sobre la calzada, por lo que se recomienda reducir la velocidad y mantener máxima atención.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal: transitable. Se indica precaución por lluvias persistentes y se recuerda que el ingreso a Mogna está habilitado gracias a los equipos de Vialidad Nacional.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto: transitable con precaución. Se solicita a los conductores mantener velocidad reducida y máxima atención debido a las lluvias en la zona.

RN 150 – Paso Internacional Agua Negra: habilitado para el tránsito internacional.

Recomendaciones generales:

Vialidad Nacional insta a respetar las indicaciones del personal en ruta, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales. La seguridad vial y el mantenimiento de las rutas son prioridad en la provincia.