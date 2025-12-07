Publicidad
Vialidad Nacional alertó sobre estado de las rutas en San Juan

Vialidad Nacional informó el estado actualizado de las principales rutas de la zona norte de San Juan. Se recomienda circular con precaución por lluvias, derrumbes y presencia de agua en la calzada.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La Dirección Nacional de Vialidad informó el estado de las rutas RN 40 y RN 150 en la zona norte de San Juan.

Tras las intensas lluvías que azotaron a San Juan durante el fin de semana, la Dirección Nacional de Vialidad actualizó este domingo 7 de diciembre el estado de las rutas en la zona norte de la provincia.

  • Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja: transitable, pero se solicita precaución debido a bajadas de agua y arrastre en badenes. El personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en la zona.
  • Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo: transitable con mucha precaución. Se registran derrumbes y caída de rocas sobre la calzada, por lo que se recomienda reducir la velocidad y mantener máxima atención.
  • Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal: transitable. Se indica precaución por lluvias persistentes y se recuerda que el ingreso a Mogna está habilitado gracias a los equipos de Vialidad Nacional.
  • Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto: transitable con precaución. Se solicita a los conductores mantener velocidad reducida y máxima atención debido a las lluvias en la zona.
  • RN 150 – Paso Internacional Agua Negra: habilitado para el tránsito internacional.

Recomendaciones generales:

Vialidad Nacional insta a respetar las indicaciones del personal en ruta, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales. La seguridad vial y el mantenimiento de las rutas son prioridad en la provincia.

