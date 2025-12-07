Guillermina Valdés contó por qué se peleó a muerte con Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés abordó el complejo panorama familiar que rodea a Marcelo Tinelli, especialmente tras la denuncia de Juana Tinelli, aunque centró su atención en la crianza de su hijo en común, Lolo. La actriz, invitada a La noche de Mirtha, enfrentó preguntas sobre las medidas que toma para proteger a su hijo, incluyendo si le puso seguridad.

Al ser consultada por María Julia Oliván en el programa, Valdés reveló la principal diferencia que mantiene con el conductor sobre la exposición mediática: “No, yo siempre el desencuentro que tuve con Marcelo, es que yo no comparto la sobreexposición de los hijos”. Este principio fue la razón por la que Lolo Tinelli no participó del reality Los Tinelli, una decisión que recayó únicamente en la madre.

La ex pareja de Tinelli argumentó que la humanidad se encuentra en un momento donde “no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo, que es un celular”. Además, la actriz relató una experiencia personal durante el Mundial de Qatar que la hizo reflexionar profundamente. Aunque ella intentaba no mostrar a Lolo, la fama ya había alcanzado al menor, pues mientras caminaba con su hermano o alguien más por la calle, “le gritaban: ‘Che, Lolo…genio’”.

A raíz de esta situación, Valdés mantuvo una compleja conversación con el niño de 11 años. La actriz le preguntó: “¿Por qué crees que te dicen genio?” y él respondió, inocente: “Porque soy famoso”. Para Valdés, explicar el concepto de celebridad a un menor resulta complicado: “¿Y eso es ser genio? Es muy complejo explicarle eso a un menor porque después nada de lo que hagas va a ser suficiente porque ya tenés ganado al que, en realidad no es nada la fama”.

Finalmente, Valdés admitió que la necesidad de justificar sus decisiones la agobia, especialmente cuando se trata de la privacidad de su hijo: “Yo a veces me encuentro rindiendo o dando explicaciones que yo ya estoy muy lejos. No por desentenderme, ni nada, sino porque desentenderme, ni nada”.