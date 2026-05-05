En un escenario de reconfiguración política, el diputado nacional Cristian Andino comenzó a fijar postura dentro del peronismo sanjuanino con una propuesta concreta: avanzar hacia internas abiertas en el Partido Justicialista para definir candidaturas de cara al 2027. Al mismo tiempo, se alineó con el planteo del gobernador Marcelo Orrego de eliminar el Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad), utilizado en las elecciones provinciales de 2023.

Las definiciones del dirigente surgieron durante su participación en el programa Café de la Política, por HUARPE TV, donde anticipó que llevará su postura al ámbito formal del partido. “No ha habido todavía un debate interno sobre cómo se va a definir esto. Mi opinión personal que luego voy a plantear en el Consejo es que haya internas abiertas y seguir la propuesta del Gobernador de eliminar el Sipad, y me parece que el PJ debería tomar ese planteo y discutirlo seriamente”, sostuvo.

El posicionamiento de Andino se da en paralelo a una discusión institucional más amplia. El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de modificación electoral para eliminar el Sipad y cambiar la Ley 815-N, que regula el Estatuto de los Partidos Políticos, en la cual plantea la posibilidad de que los candidatos sean elegidos mediante internas abiertas o cerradas dentro de los partidos o frentes.

En ese marco, la diferencia entre ambos sistemas resulta clave para entender el debate. Las internas abiertas permiten que participe cualquier ciudadano habilitado para votar, esté o no afiliado al partido, lo que amplía la base electoral y, en teoría, otorga mayor legitimidad a los candidatos. En cambio, las internas cerradas restringen la participación únicamente a los afiliados de la fuerza política, lo que concentra la decisión dentro de la estructura partidaria.

Es precisamente hacia el primer esquema que apunta Andino. “Creo que mientras más personas participen en la selección de candidatos, mayor legitimidad van a tener. Por eso estoy a favor de internas abiertas, como ya lo planteé el año pasado cuando se discutía este tema dentro del Partido Justicialista”, afirmó, reforzando su postura a favor de ampliar la participación.

La propuesta aparece en un momento en el que el peronismo busca reorganizarse tras la derrota electoral de 2023, y donde los mecanismos de selección de candidatos se vuelven un eje central para evitar fracturas internas y fortalecer la competitividad del espacio.

No obstante, el legislador aclaró que la implementación de internas no implica necesariamente que siempre deban concretarse. “Definir un mecanismo no significa que siempre se tenga que utilizar. Después puede haber acuerdos o consensos que eviten ir a una interna. Si no es necesario, no se usa, pero la herramienta tiene que estar”, explicó.

En ese sentido, su planteo combina dos dimensiones: por un lado, la necesidad de reglas claras y abiertas para dirimir liderazgos; por otro, la flexibilidad política para alcanzar consensos cuando sea posible. A esto se suma su coincidencia con el oficialismo provincial en la necesidad de revisar el sistema electoral vigente.

Con la mirada puesta en el próximo turno electoral, la discusión sobre el Sipad y las internas partidarias comienza a ocupar el centro de la escena política en San Juan. La postura de Andino no solo marca una línea dentro del PJ, sino que también anticipa un debate más amplio sobre cómo se construirá la oferta electoral en los próximos años.

Textuales

Cristian Andino / Diputado nacional