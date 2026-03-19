La salud de Andrea del Boca generó preocupación en las últimas horas tras ser retirada en ambulancia de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y trasladada a una clínica para su evaluación.

La actriz había manifestado distintos malestares en los días previos dentro del reality. Según se informó, fue sometida a controles médicos que arrojaron resultados que requerían una revisión más profunda fuera del programa.

Durante la transmisión, Del Boca alcanzó a comentar su situación ante sus compañeras. “No me dieron bien ciertos parámetros”, expresó antes de que la emisión fuera interrumpida.

De acuerdo a la información difundida en programas televisivos, la actriz habría presentado problemas vinculados a la presión arterial y molestias intestinales, lo que motivó la intervención médica. En ese contexto, la producción decidió activar el protocolo sanitario.

El traslado se realizó en horas de la tarde hacia una clínica en San Isidro, donde quedó en observación. Según trascendió, la actriz fue asistida previamente por un equipo médico y acompañada por profesionales de salud mental ante el cuadro de nerviosismo que presentó al conocer los resultados.

Desde Telefe emitieron un comunicado oficial para aclarar la situación: “Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica”.

Además, la señal indicó que en las próximas horas se definirá la continuidad de la actriz dentro del reality, en función de su evolución y de las indicaciones del equipo médico.

Por el momento, Andrea del Boca permanece en observación, mientras la producción del programa y sus seguidores aguardan novedades sobre su estado de salud.