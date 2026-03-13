Andrea Rincón confesó que Messi la tiene bloqueada: ¿qué historia hay detrás?

Durante una reciente transmisión de streaming, Andrea Rincón generó un fuerte impacto al revelar que se encuentra bloqueada por Lionel Messi en las plataformas digitales, despertando sospechas sobre un antiguo vínculo sentimental entre ambos.

Mientras analizaban la reunión del astro con Donald Trump, la actriz defendió la inteligencia del jugador afirmando que “él no es ningún bol… Dejemos de pensar que el mejor jugador del mundo es un pel… sabe muy bien lo que hace”.

Al ser consultada sobre su cercanía con el capitán, la mediática explicó con misterio que “chicos, no importa. Mis mejores amigas tienen fotos abrazadas con Leo. Tengo mucha gente que lo conoce a él”.

La actriz detalló que esta restricción le impide seguir la actividad del futbolista, confesando: “Yo estoy bloqueada así que no lo puedo ver. Nunca supe que tenía Instagram”.

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Aunque en el estudio se especuló sobre la posible intervención de Antonella Roccuzzo en la cuenta del jugador, Rincón, quien recordó haberlo conocido cuando ella tenía 24 años, sentenció: “Nunca lo seguí. No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”.

Finalmente, sobre la historia de la pareja, reflexionó que “yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonella y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”.