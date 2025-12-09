Ángela Torres confesó el desorden alimenticio que padece tras sufrir maltrato

Ángela Torres decidió hacer pública una verdad dolorosa, confirmando una problemática que la afectó por completo. La cantante se llenó de valentía para sincerarse en una entrevista con María Laura Santillán, narrando el sufrimiento que la atraviesa y que, a causa del maltrato, le provocó un trastorno considerado "muy grave" que afecta directamente su aspecto físico y salud.

La artista explicó sin rodeos que el padecimiento se remonta a su juventud. " Tengo mucho desorden alimenticio y muchos mambos sobre eso”, reveló en ese diálogo.

El punto de partida de esta difícil historia se relaciona con la exposición mediática y el foco constante en su físico. Torres explicó que el origen de su vulnerabilidad radica en que “Tiene que ver con que, desde chiquita, se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir vulnerable y muy expuesta". Este hecho le causó una profunda laceración en su plano emocional, ya que “Siempre se me pone el ojo en eso y me han lastimado mucho con ese tema”.

La cantante incluso detalló un momento "horrendo" que experimentó en plena adolescencia. Estando sola, a los 17 años, encendió la televisión: “E n plena adolescencia, con 17 años, me acuerdo de que una vez estaba sola en mi casa, prendí la televisión y, en Mirtha Legrand, se estaban riendo de mi cuerpo varias personas en la mesa; puntualmente dos, pero eran varios ", detalló sobre lo ocurrido en el programa de Mirtha Legrand.

Ante la incredulidad de Santillán por lo que fue un "comportamiento horrendo y repudiable", Torres profundizó sobre los comentarios recibidos: " Así como escuchás. Me decían que era enana, gordita, que no era estilizada. Me dolió. Hay cosas de ese momento en las que hoy trabajo y en las que todavía tengo que trabajar para sentirme bien ".