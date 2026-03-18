Anses continúa este miércoles 18 de marzo con el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026, que incluye jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales organizadas según la terminación del DNI.

En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI finalizado en 7, en el marco del cronograma que se extiende durante toda la semana para este grupo.

También perciben sus haberes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 7, siguiendo el esquema escalonado dispuesto por el organismo previsional.

En paralelo, este miércoles se abona la Asignación por Embarazo para titulares con DNI finalizado en 6, mientras que también cobran quienes perciben Asignación por Prenatal y Maternidad con documentos terminados en 6 y 7.

El calendario de pagos de marzo contempla además un aumento del 2,88% en las prestaciones, en línea con la actualización por movilidad, lo que impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Como es habitual, los pagos se realizan de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar el acceso ordenado a los haberes, con depósitos directos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

El cronograma continuará en los próximos días con el resto de las terminaciones de DNI, completando así el esquema de pagos previsto para todo el mes.