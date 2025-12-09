Aniversario de la Industrial: la institución que formó generaciones de técnicos sanjuaninos

Cada 9 de diciembre, la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” (EIDFS) celebra un nuevo aniversario de su fundación, una fecha que reúne a estudiantes, docentes, exalumnos y autoridades para recordar el valor histórico y social de una de las instituciones técnicas más importantes de la provincia. Con más de 150 años de trayectoria, la escuela mantiene vivo un proyecto educativo que acompañó el desarrollo productivo de San Juan desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Los orígenes: del Departamento de Minería a escuela técnica

La historia de la institución comenzó oficialmente el 9 de diciembre de 1871, cuando se creó el “Departamento de Minería” como anexo del Colegio Nacional de San Juan. Aquella propuesta inicial respondía a la visión de Domingo Faustino Sarmiento, quien consideraba indispensable la formación técnica para impulsar la modernización del país.

En 1873, esa unidad educativa se independizó bajo el nombre de Escuela Nacional de Minas y, durante sus primeros años, llegó a formar profesionales en disciplinas pioneras como la ingeniería en minas y la ingeniería geográfica.

Con el correr de las décadas, la institución amplió su oferta y su estructura organizativa. Primero recibió la anexión de la antigua Escuela de Artes y Oficios, y luego adoptó planes de estudio nacionales que la ubicaron dentro del modelo de escuelas técnicas más avanzadas del país.

A mediados del siglo XX ya se habían incorporado especialidades vinculadas a la minería, la construcción, la química, la mecánica, la vialidad y otras ramas técnicas, consolidando su papel en la formación de profesionales clave para la industria sanjuanina.

Reconstrucción y crecimiento tras el terremoto

El terremoto de 1944 marcó un punto crítico en la historia de la escuela: sus edificios quedaron destruidos y durante años debió funcionar en espacios provisorios. Sin embargo, la comunidad educativa mantuvo su actividad y recién en la década de 1960 logró recuperar su infraestructura propia. Entre 1963 y 1975 se construyeron los pabellones que aún hoy forman parte del complejo escolar.

La era universitaria: integración y consolidación

Durante años, la escuela formó parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero en 1973, con la creación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Escuela Industrial pasó a integrarse como instituto preuniversitario. Ese cambio fortaleció su identidad y su vinculación con la educación superior, ampliando la articulación académica y la proyección profesional de sus estudiantes.

Actualmente ofrece una formación técnica diversificada con especialidades como minería, química, industria de procesos, electrónica, automotores, electromecánica, construcciones y vialidad.

Una escuela con historia que mira al futuro

En los últimos años, la institución ha acompañado cada aniversario con actividades comunitarias, reconocimientos, actos oficiales y proyectos que resaltan su legado. En conmemoraciones recientes se colocaron cápsulas del tiempo, se descubrieron placas recordatorias y se destacaron logros estudiantiles en competencias tecnológicas nacionales e internacionales.

La celebración del aniversario se convierte así en una oportunidad para repasar la trayectoria de una escuela que forjó generaciones de técnicos y profesionales, y que continúa siendo un referente educativo, social y cultural para San Juan.

Con una historia que combina tradición, resiliencia y crecimiento, la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” vuelve a celebrar un año más reafirmando su misión: formar jóvenes capacitados, críticos y comprometidos con el desarrollo de la provincia.