El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó un decreto que prohíbe la compra de vehículos oficiales en toda la administración pública provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, como parte de una política de austeridad y control del gasto estatal.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N.º 375/2026 y alcanza a todos los organismos del Estado provincial, incluidos ministerios, entes autárquicos, sociedades del Estado y organismos descentralizados. Con esta decisión, el gobierno busca limitar la incorporación de nuevos autos a la flota oficial durante el resto del año.

Según se explicó desde la administración provincial, la iniciativa forma parte de un plan de austeridad destinado a racionalizar el uso de los recursos públicos, en un contexto económico que obliga a priorizar el gasto estatal en áreas consideradas esenciales.

No obstante, el decreto contempla excepciones para sectores críticos, especialmente en las áreas de seguridad y salud pública. De esta manera, se permitirá la compra de patrulleros, ambulancias u otros vehículos necesarios para garantizar la prestación de servicios básicos.

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La disposición se suma a otras medidas impulsadas recientemente por el gobierno misionero para reducir gastos. Entre ellas se encuentra el congelamiento del salario del propio gobernador hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de acompañar el ajuste en la estructura estatal.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el objetivo es optimizar la utilización de los recursos del Estado y eliminar gastos considerados innecesarios, priorizando las inversiones vinculadas a servicios públicos y al funcionamiento básico de la administración.

La decisión se enmarca en una serie de políticas adoptadas por la provincia para fortalecer la disciplina fiscal y administrar con mayor eficiencia el presupuesto público durante 2026.