La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país el uso, comercialización y publicidad de 17 tratamientos capilares de la marca “Emilse Alisados”, luego de detectar que se vendían a través de internet sin registro sanitario ni autorización oficial. La medida fue oficializada mediante la Disposición 1390/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según explicó el organismo, los productos no contaban con inscripción en la base de datos de cosméticos habilitados, por lo que no es posible garantizar su seguridad ni las condiciones en las que fueron elaborados. Ante esta situación, se ordenó su retiro inmediato del mercado en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

Las fiscalizaciones realizadas por la ANMAT detectaron que estos tratamientos se ofrecían principalmente en plataformas digitales y redes sociales, con envíos a todo el país, una modalidad cada vez más frecuente para la comercialización de cosméticos no autorizados.

Entre los riesgos señalados por el organismo se encuentra la posible presencia de formol (formaldehído) u otras sustancias químicas no declaradas. Este compuesto está prohibido en productos para alisar el cabello debido a que puede liberar vapores tóxicos que generan irritación en ojos y vías respiratorias, además de efectos adversos en la piel.

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La autoridad sanitaria recordó que los cosméticos deben contar con registro oficial y datos claros de elaboración para poder comercializarse en el país. En ese sentido, recomendó a consumidores y profesionales de peluquería verificar siempre la procedencia de los productos y evitar el uso de aquellos que no estén autorizados.